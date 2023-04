La balise Rx, l’antivol connecté pour votre voiture !

Avec la balise Rx, le club automobile Roole lance en France un nouveau dispositif d’identification des véhicules pour améliorer les chances de retrouver une voiture en cas de vol.

Le marché de l’automobile est depuis quelque temps de plus en plus en relation avec le segment de la tech. Que ce soit avec le développement des véhicules autonomes, des possibilités des véhicules connectés en 5G ou encore des systèmes d’infodivertissement embarqués dans les voitures, la tech est désormais au cœur de nos voitures. Et si en plus, on avait la possibilité de les retrouver en cas de vol. C’est ce que propose le club automobile Roole.

En effet, de nombreux véhicules sont volés tous les jours. En France, un véhicule est volé toutes les 4 minutes et seulement 39% d’entre eux sont retrouvés. Alors certains proposent des solutions de tracer GPS. Roole propose désormais sa propre solution.

la balise Rx, pour trouver facilement votre voiture en cas de vol.

Cette balise proposée par le club automobile Roole est un petit boitier équipé d’un GPS et de Bluetooth et fait office de balise de localisation. La balise exploite un système de block Chain et de maillage communautaire qui fait qu’en cas de vol de votre véhicule, il sera possible de la signaler sur la plateforme de la communauté.

Dès lors, lorsqu’un autre véhicule équipé d’une balise Rx passera à proximité et qu’il détectera la balise Rx du véhicule volé, celle-ci transmettra directement la localisation de la balise de sorte qu’il sera possible à la police de localiser le véhicule.

Roole nous explique le concept :

« Avec ce dispositif unique, nous offrons à nos membres une solution économique pour protéger leur véhicule contre le vol. Cette balise sera proposée au cours des prochains mois à tous les nouveaux membres Roole, à travers notre réseau de partenaires concessionnaires.»

Et pour ce faire, le club annonce deux niveaux de détection : Roole Protect et Roole Premium. Le premier est dédié aux forces de l’ordre qui seront informées de la localisation du véhicule. Le second dédié à tous les membres Roole qui deviennent ainsi des potentiels détecteurs des balises Rx.

Une balise qui fait office de coach de conduite ?

Effectivement, le club automobile Roole a inclus avec la balise une application pour smartphone qui se veut être un coach de conduite, voire d’éco conduite. L’application qui récupère les informations de la balise Rx affiche toute une série d’informations concernant la conduite faite durant les trajets. Sur base de ces informations, l’application sera à même de donner des conseils aux utilisateurs pour qu’ils puissent « mieux conduire » pour par exemple consommer moins et émettre moins de CO2.

Prix et Disponibilité.

La balise Rx est accessible au grand public au tarif de 49€.