Amarok : Première mondiale du nouveau pick-up de Volkswagen.

Le groupe Volkswagen Commercial Vehicles dévoile en première mondiale le nouvel Amarok, son utilitaire le plus connu du grand public. Un utilitaire qui devient de plus en plus connecté.

Le groupe Volkswagen Commercial Vehicles annonce cet été une nouvelle sortie qui plaira davantage à tous les fans de gros véhicules ou d’utilitaires. Un marché qui séduit de plus en plus de monde d’autant que dans certains pays, ces véhicules ont une taxe nettement moindre qu’un véhicule classique. Une taxe en moins en payer qui fera plaisir à ceux qui font un pret voiture pour se payer leur véhicule.

Le nouveau T-Roc Cabriolet dévoilé par Volkswagen. Avec son nouveau T-Roc Cabriolet, le constructeur allemand remet au gout du jour son SUV en intégrant les dernières technologies que ce soit en matière d’automobile et de connectivité.

Nouvel Amarok, équipé de série des phares LED et du régulateur adaptatif de la vitesse ACC.

Alors, bien sûr, pour le groupe Volkswagen Commercial Vehicles, désormais un véhicule utilitaire comme l’Amarok doit aussi être aussi confortable que pratique. Ainsi, ce nouveau venu est équipé de série des phares LED et du régulateur adaptatif de la vitesse ACC. Un modèle qui se veut être un pick-up premium et pour ce faire, le constructeur automobile allemand l’a rendu encore plus grand et plus puissant. Le nouvel Amarok est 96 mm plus longs que le modèle précédent. L’empattement de 3 270 mm est 173 mm plus grands également. En outre, le nouvel Amarok peut atteindre 1 888 mm de hauteur. Cette deuxième génération est en outre un renouveau du modèle bien qu’il garde certains atouts qui pour la marque en font encore et toujours un Amarok. Ainsi, la nouvelle face avant du pick-up que propose le groupe allemand se décline en différentes variantes Amarok, Life et Style, ainsi qu’en version haute Aventura (style exclusif).

Quelques infos techniques fournies par le constructeur.

Voici ce que nous donne comme informations le constructeur automobile :

La gamme de moteurs diesel commence par trois blocs quatre cylindres, chacun d’une cylindrée de 2,0 litres. La version de base spécialement développée pour les différents marchés africains développe une puissance de 110 kW (150 ch) et un couple maximal de 350 Nm. Cette version du moteur est couplée à une boîte manuelle à 5 vitesses et est une propulsion.

La version suivante est un TDI de 125 kW (170 ch) délivrant un couple maximal de 405 Nm, et équipée d’une transmission intégrale enclenchable et d‘une boîte manuelle à 6 vitesses. Dans de nombreux pays, ce moteur sera disponible, en fonction du marché et des spécifications du modèle, avec une propulsion et une transmission intégrale enclenchable. Ce moteur pourra également être couplé à une boîte automatique à 6 rapports.

Connectée plus que jamais.

Intéressons-nous à ce qui nous intéresse à nous sur Planet Sans fil à savoir la connectivité du véhicule. Et sur ce point, le groupe Volkswagen Commercial Vehicles équipe son pick-up d’un Digital Cockpit de 8,0 pouces (voire 12,0 pouces à partir de la version Style) et d’un système d’infodivertissement très moderne avec un écran au format tablette (écran de 10,0 pouces de série, 12 pouces à partir de la version Style).

On notera également la présence de série d’Android Auto (Google) et de CarPlay (Apple). Ce qui permettra ainsi d’utiliser ses applications préférées présente sur le smartphone directement sur l’écran 10 pouces ou 12 pouces du véhicule. Autre détail intéressant, la console centrale avant, située sous le système d’infodivertissement, abrite un compartiment doté d’une fonction de recharge par induction pour les smartphones (de série à partir de la version Style). Bref plus besoin de sortir votre câble USB pour recharger votre smartphone. Déposez-le sur l’emplacement prévu et il se chargera tout seul.

Prix et Disponibilité.

Le Lancement de la nouvelle génération de l’Amarok est prévu pour la fin de l’année.