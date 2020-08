Recharge sans fil de série pour le Toyota RAV4 Hybride Black Édition.

Toyota annonce l’arrivée d’une nouvelle version de son SUV phare le Toyota RAV4 Hybride Black Édition et dont la nouvelle finition annoncée est « Black Edition ». En outre, Toyota annonce l’intégration du la charge sans fil pour smartphone sur ce modèle. Et encore plus de connectivité.

Le monde de l’automobile devient désormais de plus en plus connecté pour répondre aux besoins de ses clients. Ainsi, Toyota annonce la sortie d’une nouvelle édition pour son SUV Toyota Rav4.

Cette nouvelle édition apporte donc un nouveau style au SUV de Toyota. Un style qui se veut entièrement monochrome.

Toyota RAV4 Hybride Black Édition, Noir de noir…

Sur cette Balck Edition, Toyota a voulu décliner son SUV entièrement en monochromie. Que ce soit sur les éléments intérieurs qu’extérieurs. Ainsi, ce modèle hérite de Jantes 19 pouces en alliage noir brillant. D’une carrosserie Noir Attitude avec calandre supérieure, calandre inférieure, pare-chocs, coques de rétroviseurs extérieurs, plaques de protection, garnitures arrière et aileron assortis.

De plus, pour l’intérieur, la sellerie en cuir Alcantara noir avec surpiqûres grises donne encore un look plus sombre. En outre, si l’accent est mis sur le design, il l’est aussi sur le packaging d’options.

Un pack Tech haut de gamme sur cette édition.

Effectivement, pour accompagner le style, Toyota équipe cette édition de caméra à 360 degrés, d’un système audio premium JBL® à neuf haut-parleurs avec DAB. En outre, plus besoin de chercher le câble USB pour charger son téléphone. De fait, la Toyota Rav4 Black Edition hérite du chargeur de téléphone à induction.

Sont également fournis de série le pack Toyota Safety Sense ainsi que la possibilité de connecter son smartphone via Apple CarPlay® et Android Auto™. Bref vous l’aurez compris, si vous êtes un accro de technologie et que votre smartphone a de l’importance même au volant, cette édition vous permettra par exemple d’utiliser Waze directement sur l’écran du tableau de bord de votre SUV et non pas depuis votre smartphone.

Prix et disponibilité.

La nouvelle finition Black Edition est déjà disponible à la commande. En France les premières livraisons clients sont prévues à partir d’octobre 2020.