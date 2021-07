Mercedes-AMG SL 300, une sportive connectée !

Avec l’arrivée de sa nouvelle Mercedes-AMG SL 300, le constructeur allemand dévoile l’intérieur de son coupé sport mythique qui allie Luxe et performance avec 2+2 places. Un modèle sport qui profite des dernières innovations en matière de technologie sans fil également.

Le constructeur allemand à l’étoile dévoile petit à petit sa nouvelle bombe automobile, la Mercedes-AMG SL 300. Il faut dire que ce modèle séduit et attire l’œil depuis plusieurs décennies maintenant.

Et comme pour nous appâter, le constructeur nous dévoile, l’intérieur de son modèle et nous offre en primeur quelques informations sur la technologie embarquée dans son modèle.

Mercedes-AMG SL 300, nouvelle version de son système d’infodivertissement MBUX.

Le monde de l’automobile séduit de plus en plus de monde. En outre, les us et coutumes des conducteurs actuels obligent les constructeurs automobiles à ne pas négliger la technologie au sein de l’habitacle de la voiture.

Conscient de tous ces points, Mercedes annonce sur ce nouveau véhicule l’arrivée de son système d’infodivertissement MBUX.

« L’intérieur de la nouvelle Mercedes-AMG SL offre un luxe sophistiqué au conducteur et aux passagers. L’habitacle du nouveau SL allie les plus hauts niveaux de confort et de qualité à une bonne dose de sportivité. La combinaison de haute qualité du monde analogique et des équipements numériques les plus modernes le montre clairement : le nouveau SL est la renaissance d’une icône de l’ère moderne », déclare Philipp Schiemer, Président Directeur Général de Mercedes-AMG GmbH.

Concrètement, on sait déjà que ce système d’infodivertissement présent sur les nouvelles Classe C et Classe S propose le support d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Il sera donc de même pour le tout nouveau Mercedes-AMG SL 300. Vous pourrez donc profiter de vos apps préférées directement sur l’écran de contrôle de la voiture. Un écran tactile multimédia de 11,9 pouces qui vient accompagner l’écran LCD haute résolution de 12,3 pouces du combiné d’instruments.

Une connexion qui pourra se faire sans fil au travers d’une connexion Wi-Fi entre la voiture et le téléphone. Notons au passage également que la nouvelle Mercedes-AMG SL 300 devrait également proposer un « socle de rangement » pour le smartphone équipé d’une solution de charge sans fil.

De la sorte, il n’y aura aucun fil qui traine pour connecter ou charger votre smartphone pendant que vous roulez.

Prix et Disponibilité.

Aucune information sur ce point n’a encore été dévoilée par le constructeur automobile quant à la date de sortie et au prix. Il faudra donc encore attendre un peu.