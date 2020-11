La nouvelle Toyota Camry Hybride encore plus connectée.

Toyota annonce l’arrivée de sa nouvelle berline la Toyota Camry Hybride. Particularité de ce modèle, elle propose une motorisation Hybride auto rechargeable de 218 ch et surtout un condensé de connecté avec en outre l’intégration à la fois Apple CarPlay® et Android Auto™.

Alors, oui, c’est vrai, depuis quelque temps sur Planet Sans fil on vous annonce les nouvelles sorties automobiles. Pas toute bien sûr, mais une grande partie des nouveaux modèles.

Et pour cause, de plus en plus de voitures désormais sont non seulement dotée de Bluetooth pour offrir un kit mains libres au client. Un kit mains libre qui permet de ne plus être au volant avec le téléphone en main. Mais surtout, parce que de plus en plus de nouveaux modèles deviennent connectés.

Nouvelle Camry Hybride, une berline connectée.

Cette nouvelle venue est la 8e génération de Toyota Camry. Elle est proposée en version Hybride auto rechargeable et bénéficie de nouvelles améliorations. Tout d’abord, d’un point de vue automobile.

« La Nouvelle Camry Hybride est équipée de la dernière version du Toyota Safety SenseTM, un ensemble de technologies de sécurité active conçues pour aider à prévenir ou à atténuer les collisions dans les situations de circulation courantes » nous affirme la marque.

Ainsi, parmi les nouveautés on trouve la détection des véhicules venant en sens inverse. Ou encore, la détection de piéton qui traverse la rue dans laquelle la voiture va s’engager. Elle est également dotée d’un régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Celui-ci fonctionne de 0 à 180 km/h. De plus, il est associé au système de lecture des panneaux de signalisation (RSA). Bref, vous n’aurez plus d’excuses pour vous êtes fait flashé.

Connectivité, quoi de bon dans cette nouvelle Toyota Camry Hybride ?

Alors, sur ce point, on pourrait dire que Toyota suit la tendance des intérieurs actuels. De fait, cette 8e génération est dotée d’un tout nouvel écran tactile d’info divertissement de 9 pouces. De plus, le nouveau système multimédia se veut connecté.

Ainsi, Toyota nous annone le support à la fois d’Apple CarPlay® et d’Android Auto™. Ce qui permettra à tous les occupants de la voiture de connecter les smartphones. E ils pourront ainsi utiliser leurs applications préférées comme Spotify, Waze…

Prix et disponibilité.

Les ventes de la Nouvelle Toyota Camry Hybride débuteront dans toute l’Europe de l’Ouest courant décembre 2020.