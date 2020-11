Hisense France intègre Molotov dans ses téléviseurs connectés.

À l’issu d’un rapprochement entre les deux marques, Hisense vient d’annoncer que ses téléviseurs connectés de la gamme 2020 intégreront désormais l’application et les services de Molotov.

Avec ce nouveau partenariat, HiSense se focalise une fois de plus sur le streaming audio et vidéo en ligne. Notamment, sur ses téléviseurs derniers cris. De fait, pour rappel, Molotov est une plateforme de streaming disponible sur tous les écrans et appareils connectés. En outre, le service propose pas moins de 180 éditeurs et chaînes de télévision.

Hisense nous confirme :

Grâce à ce service, les clients Hisense peuvent accéder à une expérience inédite. Une expérience associant dans une même interface les programmes TV, films et séries en direct. Mais aussi en replay** et à la demande. Un choix de plus de 170 éditeurs et chaînes de télévision. Les utilisateurs bénéficient également des fonctions phares de Molotov. Par exemple, la reprise de lecture, l’enregistrement, la recherche thématique et le suivi de personnalités.

Alors, bien sûr, il faudra que votre téléviseur soit connecté à internet pour pouvoir profiter du service. Mais, ça vous l’aviez déjà compris !

Concrètement, cela permet également aux propriétaires de téléviseurs Hisense de ne plus avoir recours à une box TV ou à un décodeur.

Accès au service premium.

L’application qui pourra être téléchargée directement sur le téléviseur permettra de profiter de 34 chaînes dont les 27 chaînes de la TNT.

Par ailleurs, à l’occasion du lancement de ce partenariat Hisense et Molotov offrent pas moins de 3 mois d’essai à l’offre premium Molotov Plus* (valeur de 12€). Pour information, ce service donne accès à plus de 58 chaînes, plus de 700 films par an. De plus, il donne aussi droit à des fonctionnalités avancées comme l’enregistrement des programmes dans le Cloud et le visionnage sur 4 écrans simultanés.

La mise à jour fréquente de l’application donnera par ailleurs accès à une interface régulièrement améliorée et enrichie de fonctionnalités, sans qu’un renouvellement de matériel ne soit nécessaire. Le lancement de l’application Molotov sera effectif sur les téléviseurs connectés Hisense qui supportent le système d’exploitation Hisense Vidaa U4.

