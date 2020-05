French Days : 700€ de réduction sur la TV QLED Samsung QE65Q82R.

Les French Days sont souvent la période ou les marques nous proposent quelques pépites à prix cassé quelques semaines avant les soldes d’été. C’est le cas avec Samsung et Boulanger qui propose une réduction de 700€ sur une TV QLED Samsung QE65Q82R.

LIEN D’ACHAT : TV QLED Samsung QE65Q82R.

Caractéristiques techniques :

Ecran et Traitement Vidéo

Technologie : QLED

Taille de l’écran : 65,0 pouces

Taille de l’écran (cm) : 163

Fréquence de balayage native : 100 Hz

Résolution native (+ d’infos) : 3840 x 2160 pixels

Définition : 4K Ultra HD

Convertisseur UHD (+ d’infos) : Oui

Upscaling Ultra HD : Oui : Le téléviseur transforme les images de toutes vos sources pour que vous puissiez profiter de la plus belle qualité d’image possible

Compatible HDR : Oui : Le HDR est une technologie qui permet d’augmenter le niveau de détail de l’image et son contraste

A quoi ça sert la technologie HDR ? : En savoir plus

Upscaling HDR : Non

Type de processeur : Quantum Processor 4K

Ecran incurvé (+ d’infos) : Non

Disney+ intégré : Oui

Raccourci touche Netflix : Non