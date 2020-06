Triangle propose une édition limitée pour son enceinte LN01A.

Triangle est une entreprise française qui s’est spécialisée dans la conception et la fabrication d’enceinte audio de qualité. Et ce depuis 40 ans. La marque annonce la sortie d’une édition limitée de son enceinte LN01A.

Alors, avant tout de chose, petit rappel sur ce que propose l’entreprise avec cette enceinte audio. Il s’agit en fait d’une enceinte audio dotée de ce que la marque nomme « la technologie Active Series ».

Effectivement, cette enceinte active LN01A dispose d’une multitude de connectiques. De fait, on y trouve du RCA, du jack 3.5, une entrée optique et même une sortie subwoofer pour téléviseur. Par ailleurs, elles sont également munies d’un amplificateur 2x50W Classe D. De plus, elles intègrent un tweeter à dôme tissu de 25mm et un haut-parleur medium- grave concave de 13 cm.

Et pour finir, la partie qui nous intéresse le plus, la présence du Bluetooth qui permettra d’y associer son smartphone ou sa tablette pour diffuser le son de son choix.

Aubergine et Bleu Abysse pour un design au top.

Dans la mesure où ces enceintes peuvent fonctionner seules, Triangle en fait des produits design de décoration que vous pourrez exposer fièrement dans votre salon. L’idée ici étant de casser les codes couleurs classiques que sont bien souvent le noir et le blanc pour des enceintes audio.

Et pour apporter encore un peu plus de valeur à ces enceintes et faire de votre intérieur, un intérieur pas comme les autres, la marque française annonce que les enceintes seront fabriquées en version limitée.

Ainsi, seuls 100 exemplaires seront commercialisés par couleur. Des exemplaires qui seront uniquement vendus sur Internet depuis le site de la marque bordelaise. Pour ce qui est du prix, il vous faudra débourser la somme de 499€ la paire.