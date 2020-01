Grand Piano X1, l’enceinte connectée de X by KYGO.

Si on a découvert la marque notamment lors de l’IFA 2019 pour ses casques audio, celle-ci a dévoilé au CES une enceinte connectée intelligente Wi-Fi et Bluetooth.

Avec cette nouvelle enceinte portative, la marque souhaite proposer une enceinte de qualité aux matériaux nobles. Une enceinte qui pourra siéger dans votre intérieur design et chic.

Pour ce faire la Grand Piano X1 a été conçue avec de l’aluminium de qualité premium. Le tout dans un design de type scandinave. Sa forme nous fera d’ailleurs un peu penser à l’enceinte connectée Thomson WS07VCA que nous vous avons testé il y a peu de temps.

Grand Piano X1, Voice Assistant, Google Chromecast et Apple Airplay 2.

La carte joue en effet la carte de la modularité et de la connectivité. Ainsi, Grand Piano X1 embarque les assistants Voice Assistant, Google Chromecast et Apple Airplay 2. De quoi pouvoir piloter votre maison, vos lampes, vos stores simplement à la voix.

L’enceinte pourra se connecter à une source audio via Bluetooth et à internet via une connexion Wi-Fi. X by KYGO souligne que l’enceinte est dotée de haut-parleurs qui fourniront un son spatial à 360° dans toute la pièce. Par ailleurs, la marque assure que l’enceinte offre un rendu sonore de qualité et cristallin qui devrait séduire tout type d’utilisateur.

« L’enceinte produit un son puissant sans compromettre la qualité ».

Elle est également munie d’un amplificateur RMS Power et d’un connecteur optique. Si elle est compatible avec l’application de la marque, elle possède également une fonction « Touch Control ».

Disponible en stellar, blanc et noir l’enceinte Grand Piano X1 sera disponible à partir du printemps 2020.