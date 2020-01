Panda, vous connaissez ? Non, pas l’animal, le casque sans fil THX !

La jeune société Drop Inc basée à San Francisco annonce le lancement de son projet sur le site de fonds participatif Indiegogo. Son projet, un casque audio sans fil supra auriculaire intégrant une puce THX. Nom de code : Panda.

On a toujours l’occasion de découvrir des projets intéressants sur les sites de fonds participatifs comme Indiegogo ou Kickstarter. Cette fois on s’attarde sur le projet d’un casque audio supra auriculaire sans fil.

Panda, un casque sans fil qui se veut ultra performant.

Alors, oui c’est vrai, les casques audio ce n’est pas ce qui manquer sur le marché de l’audio portable. Les constructeurs sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à proposer du casque audio sans fil haut de gamme. En effet, il est loin le temps ou Parrot et son Parrot Zik était un des précurseurs dans le domaine. Depuis les marques se sont mises à proposer du bon casque audio supra auriculaire avec de la réduction de bruit active.

Ce casque Panda, vient lui intégrer du son THX dans vos oreilles et les dernières avancées technologiques. Le casque intègre aussi du 3P Signal Path et des amplificateurs THX AAA. Le casque se compose de deux membranes de 55 mm en « ribbon planar magnetic » comme on dit en anglais.

Panda, ANC et Bluetooth.

Pour ce qui est de l’isolation acoustique annoncée de -40 dB, on pourra aussi compter sur les deux coussinets qui viendront isoler l’oreille de l’environnement ambiant. En outre, le casque est doté d’une fonction de réduction de bruit active (ANC). Pour ce qui est de son autonomie, l’entreprise annonce plus de 30 heures d’écoute.

Qui dit casque de nos jours dit bien souvent sans fil et donc Bluetooth. Le Panda n’échappe pas à la règle et embarque du Bluetooth 5.0 avec un chipset Qualcomm QCC5124. Un processeur qui supporte du LDAC, l’aptX, l’aptX HD, le AAC et le SBC.

Le casque a actuellement déjà atteint sa levée de fonds à 338%. Il reste encore 15 jours si vous êtes intéressé. Le casque Panda est commercialisé au prix de 289€ (prix spécial Earlibird).