Penrose, le nouveau casque sans fil dédié aux gamers d’Audeze.

Ça bouge une fois de plus dans l’univers des gamers. De fait, Audeze fabricant d’écouteurs audiophiles haut de gamme, annonce le lancement de son nouveau casque sans fil destiné aux joueurs sur console et PC, Penrose.

De nos jours, jouer avec un casque est devenu banal pour bon nombre de gamers sur PC ou console. Il est vrai qu’outre le fait de ne plus gêner les autres personnes de la maison, les casques sont devenus des armes redoutables pour tuer son adversaire.

En effet, être totalement immergé dans le jeu, permet d’entendre le moindre petit bruit. Et ainsi évaluer ou se trouve vos ennemis. Audeze l’a compris et propose un nouveau casque sans fil pour les gamers.

Penrose, sans fil, supra aural.

Le Penrose entre dans la catégorie des casques supra auriculaire ou supra aural. Concrètement, cela signifie qu’il est muni de deux écouteurs qui viendront englober totalement votre oreille. Le Penrose est équipé des haut-parleurs magnétiques planaires Audeze de 100 mm. A cela, la marque a ajouté un microphone pour améliorer le chat et le streaming.

Connexion sans fil sans perte à faible latence de 2,4 GHz.

Le choix de la marque s’est porté sur la RF 2.4GHz pour s’offrir une plus grande compatibilité. Ainsi, le casque a, selon la marque, été étudié pour fonctionner avec la Xbox X de Microsoft. Ainsi que la PlayStation 5 de Sony.

Le casque magnétique planaire sans fil Audeze Penrose est disponible en deux versions, Penrose (pour les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, et les ordinateurs de bureau Windows et Mac) et Penrose X (pour les consoles Xbox One et Xbox Series X, et les ordinateurs de bureau Windows).

Disponibilité et prix.

Penrose sera vendu au prix de 299 dollars américains. Et les 1000 premières précommandes sont disponibles au prix de 249 dollars. Les expéditions sont prévues pour le début du mois de septembre.