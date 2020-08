ZeBuds Pro, les nouveaux écouteurs intra auriculaire de Mykronoz.

La marque qui nous habitué a nous faire découvrir ses montres connectées annonce cette fois la sortie d’une toute nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire sans fil Bluetooth les ZeBuds Pro – TWS Earbuds.

La marque suisse a fait des montres connectées sa spécialité. Si vous nous suivez, vous aurez déjà remarqué que nous avons parlé quelques fois de cette marque et de ses montres connectées comme la montre connectée hybride ZeTime.

Cette fois la marque propose un nouveau produit. Des écouteurs sans fil intra auriculaire Bluetooth. Des écouteurs qui entre dans la catégorie des des intra auriculaire True Wireless. Bref dépourvu totalement de fil.

ZeBuds Pro, réduction de bruit et haute qualité.

Avec ces nouveaux écouteurs, Mykronoz entend proposer une paire d’écouteurs de qualité pour tous ses clients et futurs clients. Ainsi, la marque annonce des écouteurs dotés de la technologie de réduction de bruit active. Les écouteurs sont par ailleurs dotés de haut-parleurs d’une impédance de 32Ω.

De plus, les écouteurs sont équipés de deux micros HD. De plus, les écouteurs sont équipés de fonctions tactiles qui permettent de prendre des appels ou de raccrocher.

Pour ce qui est de l’autonomie, Mykronoz annonce une autonomie jusqu’à 4h. A noter que comme pour la plupart de ces produits, la marque propose un étui de rangement qui fait office de station de charge. Un étui qui offre jusqu’à 16h supplémentaires.

Par ailleurs, l’étui est doté d’un système de recharge par induction intégrant la norme qi. De la sorte il sera possible de recharger l’étui sans câble.

En outre, les écouteurs ZeBuds Pro reçoivent la certification IPX4. Ce qui les rend résistants aux éclaboussures et à la sueur. Enfin, dernier détail intéressant, ils sont compatibles avec l’application pour smartphone MyKronoz qui permet de gérer les paramètres audio des écouteurs. Ou encore de profiter de la fonction égaliseur et d’effectuer des mises à jour.

Prix et disponibilités.

Alors, les écouteurs ZeBuds Pro sont disponibles en divers coloris. A savoir, noir, blanc, or, bleu marine ou encore vert. Par ailleurs, les modèles blanc et or étant bi-ton. Les écouteurs sont commercialisés au prix de 99.90€ sur le site de la marque et sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.

