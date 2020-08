Xiaomi travaillerait sur des intraauriculaires ANC.

Plusieurs indiscrétions font état de l’arrivée imminente des « Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones ». Il s’agit d’une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless intra auriculaire Bluetooth chez Xiaomi et qui serait en plus équipé de réduction de bruit active (ANC).

Effectivement, la certification du produit vient d’être validée pour ce qui concerne la technologie sans fil Bluetooth. On pourrait donc voir arriver très prochainement ce nouveau produit. Un produit qui semble être des écouteurs audio sans fil ANC.

Mi Active Noise Cancelling Wireless Earphones, pour compléter la gamme ?

Alors, faut-il encore une fois rappeler que le marché des écouteurs audio se porte plutôt bien depuis plus d’un an. Et plus particulièrement celui des intra auriculaires True Wireless dotés de Bluetooth. Il faut dire que ces produits sont faciles à produire pour un coût de revient intéressant.

Par ailleurs, Qualcomm a travaillé d’arrache-pied pour proposer un nouveau jeu de puce qui devrait offrir une nouvelle solution pour les constructeurs. Une puce Bluetooth moins gourmande en énergie, moins chère et facile à intégrer. Quoi demander de plus !

A relire : La prochaine génération d’écouteurs intra auriculaire True Wireless sera moins chère !

Ces nouveaux venus viendraient donc étoffer la gamme de Xiaomi qui propose déjà les Mi True Wireless Earphones 2 et Mi True Wireless Earphones Basic.

Caractéristiques de ces nouveaux écouteurs.

Selon les informations reçues, ces nouveaux écouteurs devraient donc embarquer du Bluetooth 5.0. Ils devraient également supporter les codecs audio AAC, SBC et le protocole audio aptX. Pour rappel, l’aptX entend offrir un rendu sonore similaire à un CD audio.

Par ailleurs, comme tout bon écouteur sans fil True Wireless qui se respecte, ces nouveaux venus devraient également avoir la certification IPX4. Bref, ils seront en mesure de supporter la sueur et les gouttes d’eau.

Prix et disponibilité.

Pas d’informations précises sur ce point. Cependant, vu que les écouteurs ont reçu la validation concernant le Bluetooth, on devrait les voir arriver prochainement sur le marché. Il se pourrait d’ailleurs que le constructeur chinois les dévoile lors d’une prochaine conférence de presse de présentation produit.

Quant au prix, il devrait sans doute être un peu plus haut que les Mi True Wireless Earphones 2. On peut donc estimer qu’ils seront commercialisés au-dessus de 60€, mais en dessous de 100€.