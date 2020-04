Sony WF-XB700, les nouveaux écouteurs sans fil avec EXTRA BASS de la marque !

Sony revient donc sur le devant de la scène high-tech et plus particulièrement celle des écouteurs intra auriculaires de type True Wireless. Un marché qui continue à séduire un grand nombre de consommateurs.

Sony est un poids lourd de l’industrie électronique. On connait la marque pour ses téléviseurs, et pour ses ordinateurs portables Vaio. La marque a aussi depuis quelque temps maintenant séduit les consommateurs dans le segment des casques audio.

À présent, le constructeur japonais revient avec des nouveaux écouteurs intra auriculaires totalement sans fil qui entre dans la catégorie des True Wireless.

Sony WF-XB700, des écouteurs avec EXTRA BASS.

Aux dires de la marque, les écouteurs intraauriculaires WF-XB700 sont parfaits pour les mélomanes passionnés de bons beats. Effectivement, la marque annonce fièrement qu’elle intègre désormais dans ces écouteurs la technologie EXTRA BASS de Sony.

« Une technologie qui offre des graves puissants et percutants et une belle intelligibilité des voix ».

Pour reprendre les propos de la marque.

Orienté écouteurs pour utilisateurs nomades, ces nouveaux écouteurs sans fil sont résistant à l’eau et permet au consommateur de les utiliser même sous la pluie. De fait, les écouteurs ont même droit à la certification IPX4.

Comme pour la plupart de ces écouteurs, pour ne pas dire la totalité, ceux-ci sont accompagnés d’un étui de charge. Ainsi, une charge complète vous assurera pas moins de 18 heures d’écoute.

Pour ce qui est de la technologie sans fil utilisée, on est ici avec les Sony WF-XB700, une fois de plus, sûr du Bluetooth 5.0. Avec notamment la prise en charge des codecs SBC et AAC. Seule absente sur ce modèle, la fonction de réduction de bruit active. Effectivement, Sony a jugé bon de ne pas intégrer cette option dans ses écouteurs.

Les écouteurs seront disponibles à partir de la fin avril 2020 et seront disponibles soit en noir soit en bleu. Le prix public annoncé par Sony est de 150,00 €.