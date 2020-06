Sinaaudio T20, une nouvelle alternative aux Airpods d’Apple ?

La société Sinaaudio Earbuds basée aux Etats-Unis propose une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Des écouteurs sans fil qui entre dans la catégorie Intra auriculaires Bluetooth True Wireless.

Et une fois de plus, on revient sur le devant de la scène avec des écouteurs intra auriculaire Bluetooth de type True Wireless. Un marché qui aura été pour le moins riche en produits encore cette année. Et pour cause, ce marché a le vent dans le dos et séduit fortement les consommateurs.

De plus, avec l’arrivée des nouvelles puces Qualcomm, cela devrait sans doute amplifier la commercialisation de ceux-ci.

Cette fois c’est une jeune marque américaine qui tente l’aventure avec ses écouteurs intra auriculaire sans fil Bluetooth. Et pour y arriver, la compagnie Sinaaudio Earbuds a décidé de se mettre sur le site de fonds participatifs IndieGogo.

Sinaaudio T20, des écouteurs qui annoncent du bon.

La marque propose des écouteurs audio de type True Wireless, les Sinaaudio T20. Ces nouveaux écouteurs que développe l’entreprise sont des écouteurs au concept similaire à ceux d’Apple. Embouts intra auriculaire avec caoutchouc, petites tiges qui pendent, et même la boit de rangement qui servira également pour recharger les écouteurs a une forme très proche de celle d’Apple.

Ces nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth True Wireless sont annoncés avec les fonctions TRUE ANC et ENC. Ces écouteurs seraient dotés d’une réduction de bruit d’une puissance de 30dB+.

En outre, les concepteurs nous font savoir que ces écouteurs reçoivent la certification IPX5. Bref, ce qui les rend étanches aux éclaboussures d’eau et la transpiration.

Autonomie et fonctions tactiles.

Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce environ 20 heures en mode écoute continue. Il faudra compter une durée de 5 heures pour une charge pleine des écouteurs. Avec la boite de rangement, l’utilisateur aura droit à 15 heures de plus.

Pour l’appairage des écouteurs, cela se fera au travers d’une connexion Bluetooth 5.0.

Sinaaudio T20 vs Airpods Pro ?

C’est en tout comme tel que se positionne la marque avec ces écouteurs. Une comparaison avec les Airpods Pro d’Apple aux vues des caractéristiques avec cependant un prix nettement inférieur. En effet, les écouteurs sans fil Bluetooth sont proposés sur le site d’IndieGogo au prix de 69$ comme premier prix de vente durant la vente pour la commercialisation des écouteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=Ui7kNj4ZJYk&feature=emb_logo