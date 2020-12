Olive Pro, des écouteurs intra auriculaire et des aides auditives.

Olive Pro. Derrière ce nom se cache une nouvelle génération d’écouteurs intra auriculaire de type True Wireless qui ont selon son fabricant vient rivaliser avec les AirPods Pro d’Apple. Et ce parce que ces écouteurs proposent une fonctionnalité supplémentaire.

La fin de l’année 2020 se termine, mais pas l’engouement des entreprises pour le segment des écouteurs sans fil intra auriculaire. En effet, voilà désormais deux ans que le segment se porte plutôt bien. Il faut dire qu’avec le confinement lié au Covid-19 et le regain par les citoyens de faire du vélo ou de la marché à pied, ce marché a explosé.

En effet, on ne compte plus le nombre de personnes faisant du sport extérieur qui sont dotés d’écouteurs sans fil.

Olive Pro, des écouteurs intra auriculaire, mais aussi des aides auditives.

De fait, si au premier abord on pouvait croire à des écouteurs sans fil Bluetooth classiques, les Olive Pro vont bien plus loin que ce concept. Ainsi, l’entreprise Olive Union basée en Californie propose des écouteurs qui sont également des aides auditives.

Concrètement, ces écouteurs sont équipés de deux modes : Hear Mode et Music Mode. Le deuxième est la fonction la plus commune que nous ayons avec des écouteurs intra auriculaire sans fil. À savoir, diffuser de la musique dans vos oreilles comme tous les écouteurs intra auriculaire sans fil que nous avons pu tester.

Pour ce faire, les écouteurs sont équipés de haut-parleurs à armature équilibrée et qui sont en mesure de fournir un son HD. Par ailleurs, via l’application pour smartphone qui leur sont dédiés, il est possible de modifier le son grâce à un égaliseur sur l’application.

Mais le plus de ces Olive Pro, c’est leur mode « Hear Mode ». Celui-ci a pour objectif de faire fonctionner les écouteurs comme des aides auditives qui permettront à une personne d’entendre mieux son environnement et les personnes qui se trouvent autour de lui. En outre, selon l’entreprise Olive Union ses écouteurs sont équipés d’un processeur et de micros qui sont à même de supprimer les sons ambiants et apporter un son plus clair quand il s’agit de la voix d’autres personnes.

Par ailleurs, la aussi l’application permettra de régler différents paramètres pour mieux entendre votre interlocuteur et pas seulement ceux que vous avez au téléphone.

Comme dit plus haut, les écouteurs Olive Pro sont équipés d’une puce Bluetooth qui permettra d’associer un smartphone aux écouteurs. De la sorte ceux-ci seront à même de prendre les appels entrants ou d’écouter la musique préférée de leur possesseur.

Prix et disponibilité.

Les écouteurs font l’objet actuellement d’une levée de fonds sur le site Indiegogo. Il reste encore 18 jours pour acquérir les écouteurs qui sont proposés au prix spécial de 199$ (soit ±160€). Ils ont déjà largement atteint leur objectif et affiche un pourcentage de 2969%. C’est-à-dire l’engouement du public.

Les premiers modèles commandés seront livrés pour mars 2021.