HYPHEN 2 : les nouveaux écouteurs intra auriculaire de Rolling Square.

La jeune startup Rolling Square annonce la sortie prochaine d’une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire True Wireless au nom de HYPHEN 2 via son compte de fond participatif.

Le marché des écouteurs intra auriculaire se porte plutôt bien. Et ce malgré maintenant son émergence depuis deux ans. Du coup, bon nombre de marques se sont lancées dans ce domaine. C’est une fois de plus le cas pour la compagnie Rolling Square qui propose via Indiegogo une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire Bluetooth sans fil baptisée HYPHEN 2.

HYPHEN 2, à quoi faut-il s’attendre ?

Alors, si on lit bien tout ce que l’entreprise raconte sur la page de son projet, on découvre qu’il s’agit d’une paire d’écouteurs qui sont munis d’une puce Qualcomm. De plus, ils ont droit au support du protocole aptX audio, du Bluetooth 5 et du APNC ( pour Advanced Passive Noise Cancelling). Attention, à ne pas confondre avec l’ANC (pour Active Noise Cancelling).

Pour ce qui est de l’autonomie de ces écouteurs, la jeune entreprise annonce pas moins de 9 heures d’écoute continue. Une autonomie qui pourra être étendue à 36 heures après un passage dans son boitier de rangement qui fait également station de charge et qui offre à pleine charge 3 cycles d’autonomie supplémentaire.

À noter que le boitier est lui aussi sans fil et pourra se charge via induction. Bien sûr il est toujours possible d’utiliser un câble USB pour le charger également.

Fonctions tactiles pour tout contrôler.

Pour le reste, les HYPHEN 2 sont également dotés de fonctions tactiles qui permettront certaines commandes telles que Play/Pause, Précèdent/suivant, Volume UP/volume DOWN. Enfin il sera également possible de démarrer l’assistant connecté, répondre à des appels, raccrocher ou annuler un appel entrant.

Pour ce qui est du design, la marque reste dans les classiques écouteurs intra auriculaire avec une tige, à la manière des AirPods Pro d’Apple.

Prix et disponibilité.

Les écouteurs HYPHEN 2 sont proposés actuellement à un prix spécial de 58€ au lieu de 118€ (prix officiel) sur le site d’Indiegogo. La commercialisation des écouteurs est prévue pour décembre. Notons au passage que le projet a d’ores et déjà atteint 1778% de son objectif.