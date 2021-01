Casque sans fil : 300 millions d’unités vendues en 2020 pour les casques audio Bluetooth.

Le casque sans fil semble s’être bien porté lors de l’année 2020. En effet, selon un rapport de l’équipe Device Technologies (EDT), le marché aurait écoulé pas moins de 300 millions d’unités de casques Bluetooth dans le monde entier.

Alors, le résultat de ce rapport ne nous étonne pas vraiment sur Planet Sans Fil. En effet, comme vous avez pu le constater via nos news ou nos tests, le marché du casque sans fil se porte plutôt bien et a été très novateur en 2020.

Et le segment qui a le plus fonctionné est celui des casques Bluetooth True Wireless Stereo (TWS). Effectivement, les casques Bluetooth True Wireless Stereo ont connu une croissance de près de 90 % en 2020.

Ken Hyers, directeur de Strategy Analytics commente :

« Les casques TWS ont entraîné des volumes de ventes mondiaux dans le segment des casques Bluetooth. Bien que la pandémie ait brièvement ralenti la demande au cours du premier semestre, les ventes ont fortement rebondi au cours du second semestre. Par ailleurs, le télétravail a profité à l’ensemble de la catégorie des casques Bluetooth en termes de croissance du volume des ventes. »

Effectivement, face au confinement et aux directives des états qui ont obligé les entreprises à mettre leur personnel en télétravail, les travailleurs ont dû investir dans des casques audio pour leurs conférences Team, Zoom… Ce qui a poussé les travailleurs à investir dans un casque et tant qu’à faire un casque sans fil.

Casque sans fil Bluetooth True Wireless Stereo, Apple leader du marché.

Sans grande surprise, le leader du marché actuellement reste Apple avec ses Airpods et Airpods Pro. Il faut dire que la marque à la pomme a été le précurseur en la matière. C’est donc en toute logique que celui-ci garde sa position de leadership.

Cependant, la concurrence se faite de plus en plus forte. De fait, Apple doit faire face à la fois à des marques telles que Xiaomi, Huawei et Samsung, mais aussi à tous les petits acteurs du marché de plus en plus présent. À la fois à des marques Low-Cost qui séduisent de plus en plus les utilisateurs.

Mais aussi des marques qui orientent leurs produits vers des segments plus ciblés comme les sportifs. Un marché qui devrait selon les analystes subir encore de la croissance pour 2021. Et vous, avez-vous déjà vos écouteurs sans fil True Wireless ?