TS6110 Series, TS8111 Series et TS9030 RAY de TCL débarquent.

TCL nous propose de nouvelles barres de son pour le salon de quoi accompagner nos écrans. Parmi ces nouvelles barres de son, on notera la présence des modèles TS6110 Series, TS8111 Series et TS9030 RAY qui intègre des fonctions sans fil et Bluetooth.

Alors, à l’occasion de l’IFA, comme à son habitude, la marque TCL a présenté un bon nombre de produits. Nous vous le présenterons tour à tour dans nos news. Mais pour cet article, nous allons vous parler des nouvelles barres de son de la marque.

TS6110 Series, le son en version cinéma.

Avec cette nouvelle barre de son accompagnée de son caisson de basses, la marque TCL entend proposer une solution audio de type home cinéma à votre salon. Ainsi, la barre de son est dotée d’une entrée HDMI-ARC avec prise en charge de HDMI-CEC.

Désormais, la barre de son TS6110 s’allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur. En plus, il sera possible de contrôler le volume sonore de la barre de son directement depuis la télécommande de la TV.

De même lorsque vous éteignez votre téléviseur, la barre de son elle aussi s’éteint.

Du sans-fil pour son caisson de basses, du Bluetooth pour les smartphones.

Afin de donner encore plus de profondeur à vos films, TCL fournit avec la barre de son TS6110 un subwoofer alias caisson de basses qui saura faire ressortir les explosions des films ou les basses d’un concert techno.

La connexion entre la barre de son et le caisson de basse se fait sans fil pour plus de facilité. Ainsi, pas besoin de faire passer des câbles dans toute la maison.

Le Bluetooth est lui aussi présent pour permettre à l’utilisateur d’écouter ses playlist préférées depuis un smartphone, une tablette ou ordinateur portable.

Prix et disponibilité.

TCL n’a pas encore donné de date de commercialisation précise pour cette gamme de barres de son ni même de tarif.