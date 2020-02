SXFI CARRIER, la nouvelle barre de son de Creative Technology.

Creative Technology est une marque qui a su s’imposer dans les années 90 comme un des leaders de l’audio dans le domaine de l’informatique. Cette fois la marque propose une solution audio de salon avec sa barre de son SXFI CARRIER.

Ainsi, on revient sur le CES 2020 qui a eu lieu début du mois pour vous parler d’une barre de son qu’a présenté Creative Technology. Cette barre de son accompagnée de son caisson de basses propose une solution audio équipée de Dolby Atmos® (DASS).

SXFI CARRIER, une enceinte polyvalente pour le salon.

Avec ce nouveau modèle, la marque propose une nouvelle barre de son audio d’une taille de 880mm de long.

Cette barre de son a pour objectif de fournir un son d’excellence lors de la visualisation de vos films ou séries préférées dans votre salon. Et pour ce faire, elle intègre la technologie Super X-Fi®. Une technologie qui a notamment reçu 15 prix de la meilleure qualité lors du CES2019.

Cette nouvelle venue est par ailleurs, elle aussi fournie avec un caisson de basses sans fil qui viendra mettre un peu plus de profondeur au son de votre film.

Pour ce qui est de connecter la barre de son à un écran de salon, vous pourrez compter sur une connectique bien fournie. Ainsi, on lui trouve des ports USB-C et USB-A, des ports HDMI et ARC. Présentes également, deux entrées HDMI 2.1 en mesure de supporter du contenu 8K.

Connectivité oblige, cette barre de son intègre également une puce Bluetooth. De la sorte, il sera possible de diffuser sa playlist Deezer, Spotify ou son album préféré présent sur son smartphone vers la barre de son.

Attention cependant, il faudra attendre le deuxième trimestre 2020 pour pouvoir acquérir cette barre de son qui sera notamment proposée au prix de 1000 dollars.