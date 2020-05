Sonos dévoile Sonos Arc, sa barre de son Premium.

Sonos, est un acteur majeur dans le monde de l’audio connecté. La marque annonce l’arrivée à son catalogue de sa nouvelle barre de son, la Sonos Arc. Une barre de son Premium et intelligente, intégrant la prise en charge de la technologie Dolby Atmos®.

Sonos fut parmi les premiers à utiliser le Wi-Fi pour apporter une réelle solution multiroom il y a plus de 10 ans. De fait, en 2007, Sonos nous dévoilait sa technologie et ses produits lors d’une présentation à Bruxelles.

Depuis la marque a fait du chemin et on a eu l’occasion de tester certains de ses produits comme les Sonos One, des enceintes multiroom ou encore l’enceinte Sonos Play:5.

En outre, la marque doit désormais faire face à la concurrence. Concurrence qui l’a rejoint en matière de solution audio sans fil.

Sonos Arc, barre de son Premium et connectée.

Alors, il était temps pour Sonos de s’intéresser à tous ceux qui veulent un home cinéma à la maison sans devoir pour autant installer des enceintes partout. Et cette solution elle s’appelle « barre de son ».

Bien plus qu’une barre de son, la Sonos Arc apporte un son remarquable à tout ce que vous diffusez en streaming. Et ce, en s’adaptant au contenu de la TV, mais aussi à la musique, aux podcasts et à la radio lorsque la TV est éteinte.

Telles sont les phrases utilisées par le constructeur pour présenter sa barre de son audio.

Si la marque a soigné le design de sa barre de son, elle intègre aussi des spécificités haut de gamme. En outre, la présence du Dolby Atmos. La barre de son supporte également le Dolby audio 5.1. Ou encore, la technologie Trueplay revisitée, qui adapte le profil acoustique de la Sonos Arc à votre pièce.

En outre, la barre de son est dotée de 11 haut-parleurs haute performance, dont deux orientés vers le haut pour garantir une audio 3D. L’installation se fait par une simple connexion HDMI eARC ou ARC.

Sonos Arc, connectivité tous azimuts.

Pour cette nouvelle barre de son, Sonos renoue une fois de plus avec les technologies sans fil. Technologies qu’elle intègre désormais depuis une décennie dans ses produits. Ainsi, la barre de son est équipée de Wi-Fi et de Bluetooth. Le Wi-Fi permet de venir connecter la barre de son à d’autres enceintes audio de la marque et permettre du multiroom. Le Bluetooth permettra de diffuser le son depuis un smartphone une tablette, un ordinateur.

Par ailleurs, la Sonos Arc s’appuie sur la nouvelle plateforme logicielle S2. Ainsi, elle peut être contrôlée depuis la nouvelle application Sonos, la télécommande de la TV, Apple AirPlay 2. Enfin, dernière fonction intéressante, la barre de son peut être contrôlée par la voix avec l’Assistant Google.