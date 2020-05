La carte de chaleur, la solution Covid-19 de Suunto !

Suunto vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité baptisée « la carte de chaleur » . Cette nouvelle fonctionnalité a pour objectif de permettre au sportif de pratiquer leur sport avec une plus grande sécurité face au Covid-19 (coronavirus).

Depuis ce lundi et un peu avant dans d’autres pays, la fin du confinement a été déclarée dans de nombreux pays d’Europe. L’occasion pour les sportifs de sortir et de faire leur activité. Oui, mais voilà, sortir faire du sport est bien meilleur pour la santé que faire la file devant les grands magasins d’ameublement suédois. Ou encore, d’attendre dans sa voiture au drive in du Fast Food.

Cependant, il faut pouvoir limiter aussi le contact sur votre trajet sportif. En effet, pas question de faire un marathon et se retrouver avec trop de personnes.

Carte de chaleur, trouver les parcours les plus seins.

Ainsi, la marque Suunto qui propose ses montres connectées pour sportifs propose une nouvelle fonctionnalité. Au passage, on vous rappelle d’aller relire notre test « Montre Suunto 3 Fitness » si vous ne connaissez pas la marque.

Cette nouvelle fonctionnalité se nomme « Carte de chaleur ». Elle a comme particularité de permettre au sportif de consulter les différents trajets sportifs. Mais de plus, la fonction signale si il y a beaucoup de sportifs qui prennent ce trajet (d’où l’appellation en rapport avec la chaleur corporelle de l’humain).

Dès lors, il suffira au sportif de sélectionner le trajet le moins fréquenté pour pouvoir faire son sport en toute sécurité sans rencontrer trop de monde. De même, il est possible de sélectionner un trajet et de le faire en sens inverse. Une bonne manière d’éviter trop de contact avec d’autres sportifs.

Une fonction dispo via l’application, mais aussi via la montre.

De plus, afin de satisfaire le plus de monde possible. Suunto souligne que cette fonction « carte de chaleur » est non seulement disponible via son application, mais pas seulement. Effectivement, les clients qui ont une montre connectée Suunto 7 pourront même avoir la carte affichée directement sur la montre.

Notons au passage que la marque propose également via son site web une carte complète des différentes zones.