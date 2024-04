Mise à jour One UI 6.1 chez Samsung pour plus d’AI révolutionnaire.

Samsung annonce la mise à jour de son système d’exploitation « One UI 6.1 » pour les appareils de sa gamme Galaxy. Une mise à jour qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de nouvelle génération offerte par Galaxy AI.

Le monde de l’AI est en pleine tendance et nombreux sont ceux qui surfent sur la vague. C’est le cas dans le monde du smartphone et Samsung avec ses nouveaux Samsung Galaxy S24, Ultra…est passé aussi à l’ère de l’AI au cœur de ses nouveaux smartphones. Avec une mise qui va profiter à tous les derniers smartphones de la marque.

Mise à jour One UI 6.1 pour tout le monde ?

Samsung annonce la mise de mise à jour de One UI 6.1 pour les Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) et Tab S9 (Wi-Fi). Une mise à jour qui permettra aux appareils de profiter des dernières avancées et options arrivées sur les Galaxy S24.

Concrètement, cette nouvelle version permettra aux utilisateurs des Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) et Tab S9 (Wi-Fi) de bénéficier de fonctions comme Interpreter, permettant aux utilisateurs de surmonter les barrières linguistiques en traduisant instantanément les conversations en personne.

L’autre option qui séduira certainement c’est la fonction « Circle to Search avec Google » qui permet également aux utilisateurs d’explorer le monde qui les entoure en fournissant des informations pertinentes sur les objets capturés par l’appareil photo.

Et quoi d’autre encore ?

Samsung intègre aussi les fonctions « Generative Edit » qui permet de parfaire ses photos, même après qu’elles été prises et « Note Assist » qui permet d’améliorer l’efficacité de l’utilisateur en simplifiant les tâches liées à la prise de notes et à l’organisation.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle mise à jour permettra aux smartphones de précédentes génération de Samsung de bénéficier pleinement de Galaxy AI dévoilé par Samsung lors de la sortie des Galaxy S24, S24 Ultra…

La mise à jour sera disponible dès cette semaine, soit via un push du constructeur soit manuellement via le menu paramètres.