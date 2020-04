iPhone SE 2020, jour J-2 !

Voilà un moment que les rumeurs circulent concernant l’arrivée de l’ iPhone SE 2020. Cependant, celles-ci semblent de plus en plus crédibles. On devrait donc dans deux jours découvrir le nouveau smartphone « low-cost » d’Apple.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fuites ont été un peu dans tous les sens concernant ce smartphone. Des fuites qui pour certaines semblent être davantage des annonces déguisées que réellement des fuites sur un nouveau « probable » smartphone.

Ainsi, c’est ce mercredi qu’Apple devrait présenter son tout nouveau smartphone « bas de gamme », alias l’iPhone SE 2020 ou « iPhone 9 ».

iPhone SE 2020, le même en mieux ?

Sur ce point il faudra attendre la sortie officielle dans deux jours pour en avoir la certitude. En effet, si l’arrivée du smartphone est assurée, les spécifications techniques sont encore un peu floues. Après tout, Apple devait bien se garder quelques informations pour la sortie du smartphone. Cependant, il semblerait que ce nouveau venu héritera du même processeur que l’iPhone 11. Soit la fameuse puce A13.

Ce nouveau téléphone devrait aussi hériter de la même optique photo que l’iPhone 11. Une bonne nouvelle donc pour tous les accros de la photo via smartphone. On devait s’en douter, l’iPhone SE 2020 se contentera de la 4G. Un choix logique quand on sait que sur ce point, la marque est en retard sur ses concurrents.

Par ailleurs, l’iPhone SE 2020 étant le bas de gamme de la marque, il est logique qu’Apple se garde la 5G pour son haut de gamme qui devrait certainement comme à l’accoutumée arriver en septembre/octobre.

Enfin, le nouveau venu devrait lui aussi être (toujours) dépourvu d’un port jack 3.5mm. Une volonté d’Apple pour vendre ses Airbuds à ses clients.

En conclusion, un smartphone bas de gamme chez Apple qui sera tout de même commercialisé aux alentours des 400$ selon différentes rumeurs et sur base d’analyses. Bref, un nouveau iPhone avec un budget plus restreint qui pourrait une fois de plus séduire ceux qui apprécient la marque. Certes, fans, mais qui ne veulent pas débourser aux alentours de 1000€ (voir plus si vous optez pour le haut de gamme) pour acquérir un smartphone estampillé de la pomme.