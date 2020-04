« Link to Windows », Windows 10 supporte le transfert sans fil de fichier avec les smartphones Samsung.

Microsoft n’a de cesse de faire évoluer son système d’exploitation pour une intégration avec les smartphones. Ainsi après l’application « votre téléphone », l’éditeur de logiciel va encore plus loin avec Samsung avec « Link to Windows ». Ainsi, désormais il est possible de faire un transfert de fichier sans fil plus facilement.

Alors, OK c’est vrai, le transfert de fichier via Wi-Fi ou Bluetooth entre un smartphone Android et un PC Windows ce n’est pas neuf. Effectivement différentes applications existent depuis des années. On vous a d’ailleurs déjà présenté un dossier sur Comment transférer via Bluetooth un fichier depuis Windows 10 vers un smartphone.

Avec l’application « Your Phone » ou « Votre téléphone » pour la version française, Microsoft propose à tous les smartphones Android d’être directement accessible sur Windows 10. Et ce, à la manière d’une fenêtre d’application. Contacts, photos, SMS ou appels sont désormais accessibles depuis votre Windows 10. Mais Microsoft et Samsung vont encore plus loin.

« Link to Windows », simple et facile.

De fait, les deux partenaires repoussent encore un peu plus la convivialité et la simplicité pour transfère un fichier depuis un téléphone Samsung comme le Galaxy S10 vers un PC Windows 10.

De fait, dans le cadre d’un développement en commun, désormais les utilisateurs Samsung pourront sélectionner la fonction « Link to Windows » pour envoyer le fichier directement sur l’ordinateur sous Windows 10 auquel le téléphone est associé.

Avec cette fonction, Microsoft et Samsung renouvellent la manière de faire un copier-coller entre le smartphone et l’ordinateur. Une fonction qui pourra s’avérer intéressante par exemple pour le transfert de fichier reçu par Bluetooth. Ou par Wi-Fi Direct ou via une App par une connaissance sur votre smartphone.

Microsoft souligne que la fonction est accessible uniquement depuis la dernière mise à jour de Windows 10. Enfin, détail important, il faudra que les deux machines se trouvent toutes deux sur le même réseau Wi-Fi. En effet, il n’est pas ici question d’envoyer un fichier depuis votre smartphone sur votre ordinateur au travers d’un service en ligne. Ou encore, d’une connexion 4G comme pourrait le faire par exemple Team Viewer.