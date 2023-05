TCL Serie C, nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED et QLED.

TCL avait convié certains journalistes à la Milan Design Week pour présenter son exposition TCL ELEMENTS – TCL Green Horizon. L’occasion pour la marque de dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED et QLED de la série C.

TCL, acteur majeur asiatique qui tente depuis quelques années maintenant de séduire les consommateurs Européens a décidé de réaffirmer au travers d’un évènement presse de de rappeler les engagements de l’entreprise avec sa campagne #TCL Green, axée sur ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED et QLED de la série C.

TCL a illustré sa volonté de créer une technologie pour un avenir meilleur qui inspire la grandeur et rassemble les gens grâce à une conception industrielle et esthétique exceptionnelle, une expérience utilisateur intuitive et une fabrication durable.

Les visiteurs ont pu découvrir en exclusivité la nouvelle gamme de produits de TCL Europe pour 2023, comprenant de nouveaux téléviseurs intelligents Mini LED et QLED (dont les modèles XL Collection).

TCL C84 Series.

Cette nouvelle gamme est axée sur la technologie TCL Mini LED et QLED. Le constructeur annonce également le support de l’image par les algorithmes du processeur AiPQ 3.0 pour offrir un meilleur rendu de l’image. Des écrans qui affichent les lettres HDR et des niveaux de luminosité de 2000 nits. Une nouvelle gamme qui propose des tailles de 55”, 65”, 75” et 85”. Des écrans qui se veulent aussi connecté avec du Wi-Fi et qui propose un media center qui donnera accès à vos services de streaming en ligne.

Au passage, la marque en a profité pour présenter d’autres produits comme des barres de son, des appareils électroménagers et de nouveaux appareils conceptuels.

Prix et Disponibilité.

Pour le moment aucun prix n’a été mentionné.