Démarrage de la 5G d’Orange le 3 décembre !

L’opérateur français Orange vient d’annoncer son offre de lancement et on en sait un peu plus sur la disponibilité de la 5G en France. Ainsi, 15 communes auront accès à partir du 3 décembre au réseau 5G de l’opérateur.

Bonne nouvelle pour tous les clients Orange qui se trouvent à Nice, Marseille, Le Mans, Angers ou Clermont Ferrand. En effet, ils seront les premiers à pouvoir bénéficier du tout nouveau réseau 5G de l’opérateur.

Surfer depuis votre smartphone 3 à 4 fois plus rapides que la 4G.

C’est ce qu’annonce Orange avec le déploiement de son réseau 5G en 3,5 GHz. L’opérateur espère ainsi offrir encore plus de vitesse à ses clients grand public mais aussi et surtout aux entreprises. Pour rappel, pas moins de 500 antennes sont d’ores et déjà déployées dans l’hexagone.

Et Orange a déjà déployé pas moins de 350 antennes. Un déploiement qui en fait l’opérateur français qui a le réseau 5G le plus grand actuellement. Loin devant ses concurrents. Ce qui lui permet de proposer son offre dès le mois de décembre dans pas moins de 15 villes de France.

D’autre part, Stéphane Richard, Président directeur Général du Groupe Orange commente :

« En tant qu’opérateur responsable, Orange a à cœur d’offrir le meilleur à ses clients pour répondre à leurs besoins croissants en matière de connectivité, grâce à une technologie plus performante mais aussi plus efficace d’un point de vue énergétique ».

Un réseau 5G qui va s’étendre très vite !

De fait, actuellement pour le lancement de la semaine prochain ce sont 15 communes qui pourront profiter du réseau 5G. Toutefois, Orange a déjà annoncé que le réseau 5G Orange couvrira d’ici la fin de l’année plus de 160 communes.

Bien sûr, le réseau seul ne suffira pas. Il faudra investir dans un smartphone 5G pour pouvoir en bénéficier. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que l’opérateur propose sur sa boutique en ligne des modèles comme le Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, le Samsung Galaxy A42 5G, l’iPhone 12 Max ou encore l’Oppo Reno4 Pro 5G.