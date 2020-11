500 antennes 5G déjà déployées en France et prêtes à fonctionner.

Cette semaine les autorisations d’utilisation des fréquences pour la 5G ont été validées par les différents organismes de contrôle. Le réseau est donc en marche et la 5G devrait donc être activée en France. Il y a par ailleurs d’ores et déjà 500 antennes 5G d’installées.

La 5G pointe le bout de son nez petit à petit et ce au grand malheur de certaines organisations. Pour les fans de high-tech, la 5G annonce des perspectives pour le moins impressionnantes. En effet, la 5G promet une autre manière de communiquer pour les villes, les voitures mais aussi les entreprises…

500 Antennes prêtes à être activées.

A l’heure actuelle, voilà déjà plusieurs mois que des antennes 5G ont été mise en place par les opérateurs. Celles-ci ont servi de site « expérimental » pour tous les opérateurs soucieux de tester ce qui devrait être leur futur réseau mobile 5G.

Ainsi, pour le moment ce ne sont pas moins de 500 antennes 5 G qui ont été déployés sur le territoire français. Une grande partie de ces antennes ont été installées par Orange qui en a déjà implanté 367 sur le territoire. Un nombre impressionnant par rapport à ses concurrents !

En effet, le reste des antennes sont réparties comme suit : 67 antennes pour Bouygues, 43 pour SFR et 9 pour Free.

Ces antennes devraient servir pour le déploiement du réseau futur 5G et ne devront donc pas être remplacées. Des chiffres qui ont été communiqué par l’ANFR à Business Insider.

Des antennes 5G mais où ?

Ces antennes installées un peu partout dans les grandes villes de France. Avec tout de même un bon nombre de villes du sud avec Marseille en tête avec pas moins de 95 antennes installées.

En deuxième position on retrouve Paris, la capitale qui est équipée de pas moins de 58 antennes. Montpellier et Nantes ne sont pas très loin avec 51 et 50 antennes 5G.

Autant d’antennes qui permettront aux opérateurs de démarrer leur première base de réseau 5G. Le déploiement et la mise en service devrait se poursuivre un peu partout dans toute la France.