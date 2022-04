Alaian Alliance, un partenariat entre Bouygues Telecom, Cellnex, KPN, MTN Group, Telefonica et WindTre.

Les six opérateurs ont décidé de créer l’Alaian Alliance qui a pour objectif de favoriser le développement de solution 5G et de nouvelles technologies qu’ils pourront ainsi ensuite proposer à leur client. Pour ce faire, cette alliance fait appel aux start-up, développeurs du monde entier.

La 5G commence petit à petit à s’étendre et on parle déjà de 6G. Mais jusqu’ici, le grand public ne voit que très peu d’intérêt à migrer vers la 5G. Un désintéressement lié à la faible offre de solution qui exploite pleinement la 5G. Car en effet, jusqu’à présent à part avoir un débit plus rapide ou regarder de la vidéo en 4K sur son smartphone, la différence entre la 4G et la 5G est minime à l’usage.

Alaian Alliance, un financement possible pour les start-ups.

Bonne nouvelle pour les jeunes start-ups innovantes. Effectivement les six partenaires que sont Bouygues Telecom, Cellnex, KPN, MTN Group, Telefonica et WindTre entendent proposés aux jeunes entreprises qui développent déjà des solutions et des produits et services basés sur la 5G toutes leurs ressources 5G et informatiques de pointe.

En plus, les partenaires télécoms offriront leur soutien dans des domaines couvrant la collecte de fonds et la formation. Et ce, tous secteurs confondus. Effectivement, l’Alaian Alliance s’intéresse aussi bien aux secteurs tels que les communications et l’infrastructure qu’aux secteurs de l’industrie; de la fabrication et logistique; de la mobilité; des services publics et énergies; des métaverses et du Web3 ou encore des médias.

Attention aux dates d’inscription.

L’appel d’offres démarre cette semaine, le 28 avril pour être plus précis et se termine le 31 mai. C’est durant cette période que les entreprises ou start-ups pourront proposer leur candidature. Au-delà de cette date, il sera trop tard.

Dans une déclaration conjointe, le directeur du projet WindTre 5G et IoT, Luca Monti, a souligné :