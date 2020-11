Test : Casque OneOdio Fusion A70.

Dans ce test, nous allons passer sous les projecteurs le casque Fusion A70 de la marque OneOdio. Un casque abordable, très confortable et aux performances respectables. Ce casque est proposé au prix de 39€.



Préambule.

OneOdio est une marque peu connue du grand public spécialisée dans les casques et écouteurs plutôt entrées de gamme. Elle propose plusieurs modèles entre 30€ et 80€, la plus part sont des over ears, semblables au modèle qu’on teste dans cet article.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille / Poids: 17 x 14 x 10 cm ; 290 g

Poids du produit avec emballage: 422 g

Haut-parleur: 40 mm

Batteries: 950mAh

Temps d‘autonomie: 50 heures

Impédance: 32Ω

Sensibilité: 110 dB ± 3 dB

Fréquence de transmission: 2402 MHz à 2480 MHz

Max Puissance: 300mW

Puissance nominale: 30mW

Type de fiche: 3,5 mm / 6,35 mm stéréo

Longueur du câble: 1,5 m – 2,8 m de câble en spirale

Contenu de la boite:

La boîte contient les éléments suivants :

Casque Fusion A70

Câble audio Jack 3.5

Câble audio Jack 6.35

Câble USB pour recharger le casque

Housse de transport

Manuel d’utilisation