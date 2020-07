La 5G européenne sera-t-elle Chinoise ou Américaine ?

La 5G est en passe de devenir la prochaine technologie et génération du data mobile. Et cela représente un atout important pour certains états et certains constructeurs. Mais au quoi faut-il s’attendre en Europe ? Les Européens vont-ils se réveiller ou encore se faire prendre par….

De nos jours, la guerre de l’information voir de la désinformation est devenu sans doute l’un des points importants des états.

Par ailleurs, sur notre terre, nous consommateurs, somme devenu des « proies » pour tous les grands groupes type GAFA et les états. Il faut dire qu’avec internet et les smartphones nous devenons de plus en plus connectés. Smartphone toujours en poche avec bien souvent des services de localisation, des cookies actifs, nous sommes un coffre-fort à données.

La 5G, encore plus connectés !

Avec l’arrivée de la 5G et ses débits et possibilité, notre monde promet d’être encore plus connecté

. Outre nos smartphones, demain se sera nos villes, nos voitures et bien d’autres choses encore qui seront connectées. Dès lors, sur ce réseau 5G, une multitude d’informations circuleront. Informations qui pour certains géants du web et pour les états sont ce que certains appellent « l’or digital ». Et qui contrôle l’information pourrait bien contrôler le monde.

Huawei Vs USA, ce qui se cache derrière ?

Depuis plus d’un an, les Américains accusent le constructeur chinois de faire de l’espionnage à la solde de l’état chinois. Des accusations qui jusqu’à présent non apporté aucune preuve. Mais le doute reste malgré tout.

Il faut dire que Huawei a su prendre possession du monde des télécoms depuis l’arrivée de la 3G. Le constructeur chinois est en effet le partenaire de choix de la plupart des opérateurs et notamment en Europe. En outre, le constructeur chinois est un des leaders du marché mondial concernant la 5G. La marque chinoise est par ailleurs en avance sur ce segment face à la concurrence. Et ce n’est pas ses concurrents qui disent le contraire.

Ce qui gêne quelque peu les Américains (en guerre froide avec le gouvernement chinois). Il faut dire que les Américains ne sont pas non plus banc comme neige et les scandales d’espionnages ont déjà vu le jour par le passé. « Mais c’est de bonne guerre » diront certains.

Il est donc capital pour l’état américain de ne pas « se faire manger » par les Chinois. Avec cette accusation d’espionnage, les USA ont lancé un pavé dans la marre qui met le doute en Europe dans les états. En effet, pas question de se faire espionner par les Chinois (ni même par d’autres d’ailleurs).

Alors, la commission européenne et les états se sont réveillés et ont décidé de favoriser les entreprises européennes comme Nokia et Ericsson. Il faut dire que ces deux poids lourds nordiques étaient les leaders dans le monde de la téléphonie mobile et en Europe. Tout cela avant que les opérateurs européens ne prennent Huawei. Équipements moins chers, offre plus alléchante…

Un réveil européen de courte durée ?

Il va falloir cependant que l’Union européenne reste vigilante si elle veut pouvoir garder la main mise sur son réseau 5G et ses données. En effet, depuis quelque temps, des bruits circulent sur une possible transaction de rachat.

Ce rachat, ça serait celui de Nokia et Ericsson par…. Cisco ! Cisco qui est un acteur majeur dans le monde des réseaux informatiques. Par ailleurs, il semblerait que le gouvernement américain serait en passe de valider certaines directives qui permettraient d’alléger les charges de Cisco, et ce afin de permettre à la marque américaine d’avoir davantage de liquidité. Une manœuvre qui pourrait peut-être permettre et favoriser des achats de la part de Cisco.

Dès lors, si Cisco était en mesure de racheter Nokia et Ericsson, cela signifierait que tout le développement et la mise en place de réseaux 5G en Europe seraient contrôlés par Cisco. Et Cisco est une entreprise américaine.

Même si Huawei est une entreprise qui ne communique pas ses données à l’état chinois. Et que Cisco est une entreprise qui ne communique pas ses données à l’état américain. Au final, les entreprises ne restent-elles pas dépendantes de leurs états ?

Alors, les questions à se poser sont les suivantes : à qui appartiendra la 5G européenne ? Et faut-il faire plus confiance aux Américains qu’aux Chinois ? Ne serait-il pas important que l’Union européenne devienne actionnaire majoritaire de Nokia et Ericsson pour s’assurer une conservation des données de son réseau en Europe ?