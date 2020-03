HUAWEI MatePad Pro 5G, la tablette qui se la joue 5G.

Huawei, expert ICT, a dévoilé il y a quelques jours toute une gamme de nouveaux produits. Parmi ceux-ci, la marque propose une nouvelle tablette avec la Huawei MatePad Pro 5G.

Huawei a donc levé le voile sur une nouvelle tablette avec sa toute nouvelle Huawei MatePad Pro 5G. Une tablette équipée d’un écran de 10,8 pouces au format 16 :10. Un écran qui selon Huawei fait de cette tablette la première tablette dotée d’un écran qui couvre 90% de la tablette. L’écran est un 2K QHD et supporte une résolution de 2560×1600 pixels.

La tablette pèse 492 grammes, et s’offre une taille de 246mm x 159mm x 7.99mm.

Par ailleurs, Huawei a opté pour un partenariat avec Harman Kardon pour offrir un rendu sonore de qualité. Pour ce faire, la tablette intègre quatre haut-parleurs.

La tablette est équipée de deux caméras, une caméra arrière de13 mégapixel, f/1.8 et une caméra avant 8 mégapixels, f/2.0.

HUAWEI MatePad Pro 5G, la connectivité à tout prix.

Pour propulser la tablette, Huawei a mis tout son savoir-faire en intégrant un processeur Kirin 990 5G. Processeur qui est en outre accompagné d’un GPU 16-core Mali-G76. La tablette embarque également EMUI10. La batterie quant à elle est d’une capacité de 7250mAh. La batterie pourra être chargée via un câble USB-C 40W HUAWEI SuperCharge.

À noter que la tablette intègre également une solution Qi et de charge inversée. Il sera donc non seulement possible de charger la tablette via sans fil, mais pourquoi pas de charger votre montre connectée ou votre smartphone via la tablette.

Pour ce qui est du design, la tablette est disponible en deux coloris : Orange et Forest Green. La tablette est proposée en deux versions. Une version 8GB+256GB et une version 8GB+512GB. La HUAWEI MatePad Pro 5G sera proposée au prix de €799 ou €949.

En outre, la tablette sera également disponible en version LTE ou WI-FI only. Elle sera commercialisée sous l’appellation « Huawei MatePad Pro » dès le mois d’avril.