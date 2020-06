Ericsson et Nokia partenaire de Singtel pour la 5G.

L’opérateur de Singapour vient d’annoncer qu’il avait choisi Ericsson et Nokia pour le déploiement de son futur réseau 5G en termes d’équipementier. Un réseau 5G qui devrait commencer à se déployer d’ici peu.

Ces nouveaux partenariats font suite après que le régulateur Infocomm Media Development Authority (IMDA) a attribué aux opérateurs des licences pour construire deux réseaux 5G à l’échelle nationale (SA) en avril.

Nouvelle bonne opération pour Nokia et Ericsson avec ce nouveau partenariat avec Singtel.

Avec ce nouveau partenariat pour le déploiement de la 5G sur Singapour, Nokia et Ericsson devraient signer un nouveau contrat à ajouter à leur catalogue et gagner encore un peu plus de terrain sur le déploiement international de solutions 5G.

Singtel de son côté ne met cependant pas de côté diverses tractations avec les géants chinois ZTE et Huawei. En outre, l’opérateur veut aller plus loin concernant la 5G. De fait le PDG du groupe Singtel, Chua Sock Koong, a déclaré :

« Nous souhaitons aller au-delà de l’accès et de la connectivité pour créer de nouveaux cas d’utilisation par les entreprises. Ainsi que des plates-formes, des applications et des services innovants. Et ce, afin de se repositionner pour la croissance dans les écosystèmes convergents de la technologie et des télécommunications ».

Des applications développée pour la 5G.

Cela devrait passer notamment par des applications qui seront spécialement conçues pour l’exploitation de la 5G. Une manière pour l’opérateur de mettre en avant les performances de la 5G pour notamment, inciter ses clients à opter pour un forfait 5G.

Détail, intéressant en ce qui concerne la 5G. Si le forfait data est important, la technologie pourra permettre le partage de connexion de votre smartphone pour toute la famille en vacances ou en voiture par exemple.

A relire : Comment activer le partage de connexion Wi-Fi sur son smartphone Android ?

Pour information, Singtel, alias Singapore Telecommunications, est l’opérateur le plus important de Singapour dans le domaine des télécommunications. En outre, l’opérateur est actuellement la propriété de Temasek Holdings, un fonds souverain de l’État de Singapour à 65 %.