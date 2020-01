Android 10 arrive sur le Huawei P30 PRO.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Huawei P30 PRO. La marque a commencé le déploiement des mises à jour vers Android 10.

Huawei a su séduire le grand public avec son Huawei P30 PRO. En effet, voilà déjà presque un an que le constructeur chinois avait fait sensation avec son nouveau smartphone haut de gamme, le P30 PRO. Pour rappel, une des particularités de ce téléphone était son zoom 50x.

Par ailleurs, le smartphone était le premier à proposer la charge par induction inversée. Concrètement, le Huawei P30 Pro est en mesure de se charger via qi mais aussi de charger un autre smartphone équipé de qi également.

Pour ceux qui veulent plus de détail, on les invite à relire notre Test : Huawei P30 Pro.

Android 10 débarque !

Effectivement bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter des nouvelles fonctionnalités d’Android 10. Huawei a commencé à pousser les mises à jour vers Android 10 sur son smartphone. Par la même occasion le téléphone hérite aussi de la nouvelle interface EMUI 10.

Si vous n’avez pas reçu la notification, on vous invite à vous rendre dans les paramètres du smartphone dans la catégorie mise à jour et de faire une tentative de mise à jour manuelle. Il est fort probable que le système aille chercher la nouvelle version et vous propose de l’installer.

Alors, vous pourrez ainsi profiter du passage à EMUI 10 et Android 10.