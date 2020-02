Honda a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle gamme de produits pour le jardin pour 2020. Parmi ceux-ci le robot tondeuse connectée Miimo HRM 40 Live a attiré notre attention.

Le printemps arrive doucement, mais surement. Les marques spécialisées dans le jardinage commencent à sortir leurs nouveautés. Il est vrai que la nature n’attend pas et que dans très peu de temps il faudra penser à couper les branches, nettoyer les terrasses et tondre la pelouse.

Miimo HRM 40 Live de HONDA, un robot tondeuse connecté.

Et pour ce qui est de tondre sa pelouse, les robots tondeuses sont devenus à la mode depuis deux ans. Il est vrai que ça fait plaisir d’avoir un beau gazon, coupé proprement. Et si en plus on n’a pas dû s’en occuper, c’est encore mieux.

C’est ce que se propose de faire pour vous le robot tondeuse connectée Miimo HRM 40 Live de HONDA. Ce nouveau venu est dédié aux gazons de plus petite taille pouvant atteindre jusqu’à 400 m². Un modèle qui viendra concurrencer des produits comme ceux de Gardena.

Ce robot tondeuse est en mesure de tondre plusieurs zones distinctes avec une seule base de recharge. Comme pour la plupart de ce type de produit. Le robot tondeuse définit lui-même son tracé de coupe.

Avec cette version connectée, il est possible de contrôler le robot tondeuse depuis son smartphone via une application dédiée.

De plus, le Miimo HRM 40 Live, adapte automatiquement les cycles de tonte en fonction des données météorologiques en ligne qu’elle reçoit à partir de MeteoGroup. Ainsi, pas besoin de faire tondre la pelouse si celle-ci est gorgée d’eau.

De même, grâce à sa connexion GSM, le robot tondeusee peut être commandée à partir de l’enceinte Alexa d’Amazon. Il est ainsi possible de déclencher la tonte, la programmation, de mettre en pause ou d’arrêter complètement Miimo par simple demande vocale.

Le robot propose trois hauteurs de coupe de 30, 40 ou 50 mm. Par ailleurs, les lames sont réversibles. Le Miimo HRM 40 Live est proposé au prix de 1 199 € TTC.