Xperia PRO-I, un smartphone qui inclut un capteur d’image de type 1 pouce.

Avec l’ Xperia PRO-I, Sony annonce une nouvelle révolution dans le monde du smartphone. En effet, le constructeur japonais annonce un smartphone doté d’un capteur d’image de type 1 pouce avec autofocus à détection de phase.

Sony vient de dévoiler un tout nouveau smartphone haut de gamme. La particularité de ce smartphone réside dans sa partie photo. Pour ceux qui ne sauraient pas, Sony est un spécialiste dans le monde de l’audio-vidéo et son expertise en la matière n’est plus à prouver. Et une fois de plus, Sony met son expertise sur son nouveau smartphone.

Xperia PRO-I, le premier du genre ?

De fait, Sony annonce la sortie de son tout nouveau téléphone portable le Xperia PRO-I dont le focus a été mis sur la partie photo. Ainsi, ce nouveau venu est le premier smartphone au monde à inclure un capteur d’image de type 1 pouce avec autofocus à détection de phase.

Ce capteur Exmor RS® de type 1.0 n’est autre que celui de l’appareil photo RX100 VII spécialement adapté pour le smartphone.

En outre, le téléphone permet jusqu’à 315 points AF à détection de phase permettant de couvrir 90 % de l’image. Pour ce qui est des optiques, le choix de Sony s’est porté sur des lentilles ZEISS® Tessar avec revêtement antireflet T* et double ouverture F2.0/F4.0.

De la vidéo 4K sur un smartphone.

Grâce à ces capteurs, optiques et l’IA pour gérer l’autofocus, Sony annonce que l’Xperia PRO-I est en mesure de faire de l’enregistrement vidéo 4K à 120 ips à cadence élevée. En outre, le téléphone est équipé les fonctions Eye AF et Object Tracking pendant l’enregistrement vidéo.

Quid du reste des caractéristiques ?

Alors, pour ce qui est du téléphone à proprement parlé, le Xperia PRO-I est équipé d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G. Un processeur qui pourra compter sur 12 Go de RAM pour gérer les tâches informatiques intensives et 512 Go de ROM pour le stockage. À noter que si le client n’a pas assez avec 512 Go il pourra compter sur un lecteur de carte microSD qui supporte des cartes jusqu’à 1 To.

Connectivité bien fournie.

Connectivité, ce nouveau Xperia PRO-I propose en effet ce qu’il se fait de mieux, à savoir de la 5G grâce au processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G, mais aussi du Bluetooth et surtout du Wi-Fi 6 alias 802.11ax compatible 802.11b/g/n/ac.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau Xperia PRO-I sera disponible en France début décembre au prix public conseillé de 1 799€.