Storyphones, un casque qui vous raconte des histoires !

Storyphones est un casque sans fil destiné aux enfants et qui a été développé par la société ONANOFF. Particularité de ce casque, il permet via des « disques » de raconter des histoires aux enfants.

Les enfants de nos jours sont de plus en plus souvent équipés en high-tech et pas toujours forcément avec les bons produits qu’il faut. ONANOFF en est conscient et propose un casque pas comme les autres pour les plus jeunes.

Storyphones, un casque d’histoire qui ouvre l’imagination.

Alors, tout d’abord, les Storyphones sont des casques de type supra aural avec de gros coussinets qui viendront épouser complètement l’oreille de votre enfant (dès 3 ans). Des coussinets dotés de mousse à mémoire de forme. Un casque qui est équipé de haut-parleur de 40mm de diamètre et équipé d’une mémoire interne de 64 Go.

La particularité du casque est qu’il est muni de « disques » appelés par la marque « StoryShields » sur lequel il sera possible de venir mettre des histoires. Des histoires qui sont accessibles, soit depuis une application maison compatible iOS, Android, soit via un site web de l’éditeur.

Un casque sans fil facile à utiliser et Bluetooth.

Le transfert se fera via une connexion Bluetooth entre le smartphone et le casque sans fil Storyphones. Par ailleurs il est également possible d’utiliser des disques que la marque appelle « ZenShields ». Ces disques sont préenregistrés et contiennent des sons relaxants comme des bruits de nature, de vague, de gouttes de pluie ou bien encore des morceaux de piano. Le StoryPhones propose également un son exclusif qui représente les battements du cœur de la maman pour apaiser l’enfant, le son RoRo.

Pour ce qui est de l’utilisation, la marque ONANOFF déclare :

« Pour démarrer le casque, il suffit de télécharger l’App StoryPhones sur le smartphone d’un adulte (compatible iOS et Android) et d’enregistrer une seule et unique fois les écouteurs. Il faut ensuite combiner magnétiquement le StoryShield (petit disque aimanté qui se fixe au casque) pour télécharger et/ou écouter les histoires. L’enfant peut ensuite, seul, ou avec l’aide d’un adulte, changer de StoryShields pour écouter de nouvelles histoires au gré de ses envies ».

Enfin, sachez que le casque est équipé d’une batterie rechargeable au lithium polymère de 600mAH. Celle-ci confère une autonomie de 30 heures de lecture en mode Bluetooth ou 30 heures de lecture à partir de la mémoire interne.

Autre détail intéressant, il est possible de régler la puissance sonore diffusée dans le casque allant de 75/85/ ou 94dB.

Prix et Disponibilité.

Le Storyphones sera commercialisé sur différents sites marchands au prix de 99.90€. Les disques selon les modèles seront commercialisés aux prix de 7,99€ ; 9,99€ et 14,99€.