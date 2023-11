SwitchBot K10+, un robot aspirateur en version mini !

Avec son SwitchBot K10+ SwitchBot, annonce le lancement d’un tout nouveau modèle de Robot aspirateur en version compact pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer d’un aspirateur trop encombrant faute de place.

SwitchBot est une marque japonaise qui ne cesse de proposer des produits qui font quelque peu gadget et qui pourtant s’avère bien pratique. Nous avions testé il y a quelque temps leur système de rideau électrique connecté. Cette fois on vous parle de leur nouveauté, un « mini robot aspirateur ». Celui-ci nous avait été présenté lors de l’IFA 2023 en septembre dernier. Cette fois la sortie est officielle et le produit est en vente.

SwitchBot K10+, petit pour les petites surfaces ?

Alors, oui au premier abord, on pourrait croire que la marque a décidé de proposer un jouet pour vos enfants de par la taille de ce robot aspirateur. En vrai il n’en est rien. La marque propose une nouvelle solution dédiée aux petits espaces comme les kots, les appartements qui n’ont pas une grande superficie de nettoyage.

Le robot aspirateur SwitchBot K10+ représente une avancée significative dans la technologie des aspirateurs robots. Avec ses dimensions compactes et sa conception intelligente, il est conçu pour offrir une performance de nettoyage efficace même dans les espaces les plus restreints. Et ce notamment grâce à une taille de 24cm de diamètre et une hauteur de 9.2 centimètres.

A relire : Test : SWITCHBOT Hub2/Curtain 3/Solar panel 3 Appuyer sur un bouton, ouvrir ou fermer un rideau, une porte, toutes les choses qui nous paraissent très simples avec nos dix doigts mais qui le sont beaucoup moins dès qu’il faut…

Ses caractéristiques techniques incluent un niveau sonore de 48 dB, un réservoir de 150 ml, une autonomie de 120 minutes, et une capacité à franchir des obstacles jusqu’à 2 cm de hauteur. On notera au passage qu’il est vendu avec une station de charge qui permet aussi de récupérer la saleté et de le vider moins souvent.

Petit et toujours connecté.

Comme pour les autres robots aspirateurs de la marque, le SwitchBot K10+ a droit à du Wi-Fi et une application qui permettra de le piloter à distance depuis votre smartphone et ce que vous soyez dans votre appartement ou parti en soirée chez des amis ou au bureau. Il sera également possible de cartographier votre appartement pour délimiter des zones de nettoyage.

Prix et Disponibilité.

Le robot aspirateur SwitchBot K10+ est proposé au prix de vente de 499€ et est d’ores et déjà disponible sur Amazon France.