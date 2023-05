Bonne nouvelle pour ceux qui aiment payer avec leur smartphone. L’Aéroport Nice-Côte d’Azur s’associe à Captain Wallet pour dématérialiser sa carte de fidélité « Club Airport Premier » dans le smartphone de ses clients.

Encore peu utilisé le paiement électronique via smartphone continue sa progression dans notre quotidien pour permettre aux plus connectés ou geek d’entre nous de payer non plus en liquide ou via leur carte bancaire, mais directement depuis leur smartphone.

Captain Wallet société Fondé en 2013 et le leader du marketing sur wallet mobile en Europe continue d’élargir son offre pour permettre à ceux qui le désirent de payer via leur smartphone.

L’Aéroport Nice-Côte d’Azur s’associe à Captain Wallet.

Avec ce partenariat, il sera désormais possible pour les clients de l’Aéroport Nice-Côte d’Azur ayant une carte de fidélité « Club Airport Premier » d’accéder accès à leur programme de fidélité et pourront profiter pleinement de tous les avantages qui lui sont liés.

Emilie RIERA, Responsable CRM chez Aéroport Nice Côte d’Azur souligne :

« En lançant ce nouveau service en partenariat avec Captain Wallet, notre objectif est de proposer une nouvelle expérience aux membres du programme de fidélité qui sont souvent très connectés. La migration de la carte de fidélité dans le wallet mobile répond également à notre enjeu de modernisation et de transformation digitale »

Une fois ajoutée dans le wallet, la carte dématérialisée permet aux clients d’accéder aux informations et aux avantages du programme de fidélité « Club Airport Premier » directement sur leur téléphone : le nombre de points de fidélité accumulés (« les CAPS ») après chaque voyage et leur statut (Access, Gold et Platinium).

Un accès à tous les services ?

Surtout, le wallet permet à l’aéroport Nice-Côte d’Azur de déployer une stratégie de communication personnalisée visant à renforcer le lien entre la marque et les membres du programme de fidélité. L’aéroport peut ainsi informer en temps réel les voyageurs qui ont digitalisé leur carte de leur nouveau solde de points après chaque vol et après leurs achats (restaurants et boutiques partenaires, parking, salon VIP, etc.).

Ils reçoivent cette information directement sur l’écran d’accueil de leur mobile grâce aux push notifications. Le voyageur reçoit également une push notification lui souhaitant la bienvenue dès qu’il est à proximité de l’aéroport grâce à la géolocalisation. Un moyen pour l’aéroport de parfaire l’expérience utilisateur !