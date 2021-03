Sony BRAVIA XR MASTER-série A90J OLED, avec intelligence cognitive.

Avec son Sony BRAVIA XR MASTER-série A90J OLED, le constructeur japonais annonce qui est le premier téléviseur à intelligence cognitive au monde. Un téléviseur doté également de Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 4.2 HID.

Sony est un poids lourd dans l’industrie de l’audio-vidéo. En effet, le géant japonais travaille aussi bien dans le segment professionnel que grand public. Cette fois avec son tout nouveau téléviseur Sony BRAVIA XR MASTER-série A90J OLED c’est dans ce dernier segment qu’il crée la nouveauté.

Derrière ce nom qui semble sorti tout droit d’un cours de science, le constructeur définit une nouvelle manière d’exploiter l’image.

« Le BRAVIA XR™ fait passer l’image et le son au cran supérieur grâce au Cognitive Processor XR. Modélisant la vision et l’ouïe humaine pour optimiser les contenus, il vous offre une expérience immersive et un réalisme extrême »