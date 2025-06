Une nouvelle antenne pour surfer en avion comme à la maison : Greenerwave et Safran bousculent la connectivité aérienne

Greenerwave et Safran Passenger Innovations viennent de dévoiler un terminal satellite de nouvelle génération qui pourrait bien changer notre façon de rester connectés en avion. Compact, économe et compatible avec toutes les constellations satellitaires Ka-band, ce nouvel équipement promet de transformer les vols commerciaux en véritables hubs numériques.

Greenerwave s’invite dans l’aviation

Greenerwave, jeune pousse technologique française, connue pour sa maîtrise des ondes électromagnétiques, franchit une nouvelle étape en s’attaquant à l’aéronautique. Grâce à son expertise en surfaces intelligentes, elle propose une solution innovante et surtout moins énergivore, en collaboration avec un poids lourd de l’aviation connectée : Safran Passenger Innovations.

Une réponse aux attentes des passagers et des compagnies

Aujourd’hui, les voyageurs veulent pouvoir streamer, envoyer des messages ou travailler comme s’ils étaient au sol. Pourtant, les systèmes de connectivité actuels sont souvent coûteux, complexes à installer et peu flexibles. C’est justement là que ce nouveau terminal fait la différence.

Une technologie simple, efficace et respectueuse de l’environnement

À la base du projet, une technologie simple mais redoutablement efficace : les surfaces intelligentes reconfigurables. Ces sortes de “miroirs” électroniques contrôlent la direction des ondes sans électronique complexe. Résultat ? Une antenne plus légère, plus discrète et surtout beaucoup plus facile à installer, même en plein été sur un tarmac brûlant.

Une antenne compatible avec tous les opérateurs satellitaires

Autre atout majeur : ce terminal est agnostique. Cela signifie qu’il fonctionne avec tous les fournisseurs de services satellitaires Ka-band. Fini les systèmes fermés qui imposent un seul opérateur ! Les compagnies aériennes pourront choisir librement, selon leurs besoins ou les meilleures offres du marché.

Installation rapide, avions toujours opérationnels

Côté installation, là aussi, les ingénieurs ont pensé à tout. Alors qu’il faut parfois immobiliser un avion plusieurs jours pour installer un système classique, celui-ci se monte en quelques heures seulement. Moins de temps au sol, c’est plus de rentabilité pour les compagnies, et moins de perturbations pour les voyageurs.

Une solution alignée sur les enjeux environnementaux

Ce terminal s’inscrit aussi dans une démarche responsable. En réduisant la consommation électrique et les composants électroniques complexes, il répond aux objectifs de durabilité du secteur aérien. Une bonne nouvelle à l’heure où l’industrie doit conjuguer performance et sobriété énergétique.

Une expérience passager repensée

Et concrètement pour les passagers ? Une expérience connectée continue. Dès l’embarquement, vous pouvez vous connecter, regarder vos séries préférées, naviguer ou chatter sans coupure, jusqu’à l’atterrissage. De quoi transformer les longs courriers en moments utiles, ou agréables selon vos envies.

Vers une connectivité aérienne universelle

Enfin, cette innovation ne s’arrête pas à l’Internet en vol. Elle pourrait, à terme, servir de base pour intégrer la 5G non-terrestre, ou faciliter l’arrivée d’une norme universelle de connectivité à bord. Avec cette solution, Greenerwave et Safran entendent bien offrir aux compagnies une infrastructure pérenne, évolutive, et surtout centrée sur les attentes des utilisateurs.

Récapitulatif technique

Technologie : surface intelligente passive (RIS)

Bande de fréquence : Ka-band (multi-constellation, NGSO compatible)

Compatibilité : tous modems et opérateurs

Consommation : faible, design sans semi-conducteurs actifs

Installation : rapide (quelques heures)

Résistance thermique : opérationnelle même en conditions extrêmes

Mode : software-défini, évolutif (5G-NTN, etc.)

Objectif : performance, sobriété, flexibilité

