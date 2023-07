Le Honor Magic V2 sortira le 12 juillet.

Lors d’une conférence de presse sur la stratégie d’entreprise, la sortie du Honor Magic V2 a été dévoilée par George Zhao. Le nouveau téléphone pliable de la marque sera donc bien là pour cet été.

Voilà un moment que nous avions sur le Net des rumeurs et informations officieuses concernant l’arrivée du futur smartphone pliable du constructeur chinois Honor. À l’occasion d’une présentation de George Zhao Honor CEO au MWC de Shanghai, le CEO de la marque a dévoilé la sortie du futur smartphone pliable de son équipe pour le 12 juillet.

Honor Magic V2, toutes les specs !

Avec la sortie du Honor Magic V2 le mois prochain pour ne pas dire dans 2 semaines, la marque chinoise filiale un temps de Huawei dévoilera son nouveau smartphone à écran pliable. Un téléphone qui viendra donc rivaliser avec les Samsung Galaxy Fold et autres du genre.

Alors, sans grande surprise ce nouveau venu embarquera un processeur Qualcomm, le dernier en date à savoir un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné d’un GPU Adreno 740. Pour ce qui est de la mémoire, le téléphone sera proposé avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de mémoire de stockage.

Écran pliable et appareil photo.

Pour ce qui est de l’écran, on retrouve donc ici un écran pliable 7.9 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et un second écran sur la face avant d’une taille de 6.45 pouces.

Pour ce qui est de faire de la photo, l’utilisateur pourra compter sur un triple capteur photo de 108 MP, 50MP et 8MP équipés d’un Dual-LED dual-tone flash. Le téléphone propose également pour la face avant extérieure, un capteur photo de 16MP.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve un smartphone compatible 5G et processeur Snapdragon 8 Gen 2 oblige, une solution Wi-Fi 7 tri bande et du Bluetooth 5.3 avec le support des protocole A2DP, LE, aptX HD.

La charge du téléphone pourra se faire via un port USB Type-C 3.1 pour une batterie de 5000 mAh avec une puissance de charge 66W. À noter que le Honor Magic V2 propose également une solution de recharge sans fil via induction (norme qi) d’une puissance de 50W.

Prix et Disponibilité.

Si le prix de ce nouveau Honor Magic V2 chez Honor n’a pas encore été annoncé, on sait toutefois qu’il sera présenté donc le 12 juillet.