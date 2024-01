La Freebox Ultra, la première box WI-FI 7 de FREE débarque.

Ce mardi 30 janvier, Free a présenté sa neuvième Freebox, la Freebox Ultra. Cette nouvelle venue est la plus puissante jamais créé par Free. Et pour cause, la Freebox Ultra offre un accès à la fibre la plus rapide du pays et intègre pour la première fois le Wi-Fi 7.

Ça bouge dans le monde du Wi-Fi en ce début d’année 2024 avec l’arrivée et surtout la certification du Wi-Fi 7 par la Wi-Fi Alliance. Et si les premiers routeurs Wi-Fi 7 comme le Netgear RS700S arrivent déjà sur le marché, certains Fournisseurs d’accès à Internet comme Free suivent le mouvement.

Freebox Ultra, la plus rapide du marché avec du Wi-Fi 7.

Cette nouvelle box, la neuvième de l’opérateur a pour ambition de repousser les limites de la vitesse. Spécialement développée pour ses clients fibre, elle annonce des débits impressionnants. Jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant, et également pour la toute première fois en France, jusqu’à 8 Gbit/s en débit montant.

« C’est 8 fois plus rapide que le meilleur débit montant du marché. »

Nous fait savoir Free.

En outre, pour exploiter pleinement le débit de la fibre en Wi-Fi, l’opérateur intègre le meilleur des Wi-Fi : le nouveau Wi-Fi 7. Free devient ainsi le premier opérateur français à proposer du Wi-Fi 7 dans sa box.

En outre, Free déclare avoir bossé sur le côté écologique et économie d’énergie sur cette nouvelle Freebox Ultra, ainsi, elle consomme aussi peu que sa Freebox Pop, la plus petite box du marché. De plus, la box est doté d’une option baptisée « mode veille totale » qui permet par exemple à l’utilisateur lorsqu’il n’a pas besoin d’être connecté d’activer un mode qui fait en sorte que la box réduit pratiquement à zéro la consommation électrique.

Une box qui s’intéresse aux économies d’énergie.

Toujours dans cet aspect réduction d’énergie, la box est dotée d’un nouveau mode « Eco Wi-Fi » qui permet d’adapter tout seul les performances de son Wi-Fi 7 en fonction des appareils connectés. Ce mode a pour effet de consommer l’énergie nécessaire à son fonctionnement, et rien de plus. Les bandes Wi-Fi inutilisées se coupent automatiquement. En mode Eco Wi-Fi, la Freebox Ultra ne consomme que 9.9W.

À noter au passage que si vous avez un logement assez grand ou que vous devez couvrir une large surface ou pourquoi pas le jardin, Free annonce qu’elle propose également un tout nouveau Répéteur Wi-Fi 7.

Prix et Disponibilité.

Free propose ses offres Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel aux prix de 49.99/mois et 39.99/mois.