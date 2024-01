Philips GO A6219, un casque sans fil solaire !

Avec le nouveau casque sans fil GO A6219, plus de soucis de batterie. En effet, ce nouveau venu offre un concept pour le moins intéressant dans la mesure ou des cellules solaires placées directement sur le casque rechargent le casque lorsque vous l’utilisez.

Philips a il y a peu présenté comme tous les ans ses nouveautés en matière de produits audio et vidéo. L’occasion pour la marque de faire découvrir ses nouveaux écrans, mais pas seulement.

Philips GO A6219, du supra sportif sans fil.

Avec ce nouveau casque audio, la marque étoffe son offre en matière de casque de type supra aural. Un casque qui viendra englober toute votre oreille pour vous isoler du monde extérieur, mais pas de trop. En effet, la marque présente ce casque comme un casque dédié aux sportifs. Un casque connecté en Bluetooth au smartphone pour rester en contact soit avec interlocuteur soit avec playlist audio préférée.

Philips nous annonce également que ce casque fait partie d’un processus à long terme qui a permis aux casques de jouer un rôle de premier plan dans le programme de développement durable de TP Vision, qui s’étend à l’ensemble de l’entreprise et qui est à la pointe de l’industrie. Pour ce faire, il est composé de 35 % de plastiques recyclés « Post Consumer » (PCR).

L’emballage des casques comprend déjà entre 90 et 100 % de carton recyclé, via des boîtes en carton marron et utilisant de l’encre à base de soja plutôt que des boîtes en couleur, avec des calles intérieures en pulpe de papier ou en carton et une réduction du volume global d’environ 40 %.

Un casque qui se charge tout seul !

Mais la révolution de ce casque c’est bien sa possibilité à se recharger tout seul. Et cela est rendu possible grâce à la technologie de cellule solaire Powerfoyle. Une technologie utilisant à la fois la lumière artificielle intérieure et la lumière du soleil extérieure pour fournir une autonomie pratiquement illimitée. Pour y arriver, l’arceau du Philips GO A6219 est équipé de cellules solaires.

Un casque connecté pour plusieurs raisons.

Si le Bluetooth permet au casque de s’associer à un smartphone ou toute autre source audio Bluetooth, la marque propose l’application « Philips Headphone App » qui permet de visualiser la charge du casque.

Pour le reste, ce casque se compose d’un arceau robuste qui accompagne des haut-parleurs de 40 mm nouvellement développés et avec une fonction d’amplification dynamique des basses commutable. Le tout est recouvert en tissus doux lavables. Le casque reçoit aussi l’indice IP55 qui rend étanche à l’eau, à la sueur et à la poussière.