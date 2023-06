Canon EOS R100, un nouvel APN hybride.

Avec le Canon EOS R100, le spécialiste de la photo et de l’appareil photo dévoile un nouvel APN (Appareil Photo Numérique) qui entre dans la gamme des « hybrides ». Un appareil apparemment destiné aux débutants.

Le monde de la photo a subi ces dernières décennies quelques évolutions. La première a été le passage de l’argentique (vous vous souvenez les appareils photo avec des films à faire développer) au numérique. Cette première révolution a permis au marché des APN de connaitre leur heure de gloire. Du petit APN de poche au Reflex numérique. Ensuit est arrivé le smartphone et ses capteurs photos toujours de plus en plus impressionnant (il faut voir l’effet Zoom du S23 Ultra de Samsung).

Canon EOS R100, pour les débutants et mieux qu’un smartphone.

Ce boitier aura de quoi séduire avec un poids d’environ 350 grammes et une taille de 116,3 × 88,1 × 58,7mm. Il est équipé d’un capteur CMOS 22,3 x 14,9 mm avec un Système d’autofocus CMOS Dual Pixel. Il est équipé d’un écran LCD (TFT) de 7,5 cm (3 pouces) avec sept niveaux de réglage de la luminosité.

Mais surtout, il intègre une multitude d modes pour des prises de vues ou un apprentissage aisé. Ainsi, parmi les modes on trouve : Portrait, Paysage, Sport, Filé, Gros-plan, Aliments, Portrait de nuit, Scène nuit main levée, Ctrl rétroéclairage HDR, Mode obturateur silencieux. Il propose aussi un grand nombre de Filtres créatifs comme ; N&B granuleux, Mise au point adoucie, Effet Fisheye, Effet Aquarelle, Effet Toy camera (caméra Jouet), Effet Miniature, Art standard HDR, Art éclatant HDR, Art huile HDR.

Pour ce qui est des formats de fichier supporté, le Canon EOS R100 supporte les formats JPEG, RAW, C-CRAW, DPOF, MP4. Pour la vidéo il sera possible de prendre des vidéos 4K UHD.

Du Wi-Fi et du Bluetooth pour le transfert et la prise de photo.

Alors, comme tout bon APN qui se respecte, ce nouveau Canon EOS R100 est également doté de Wi-Fi. La connexion Wi-Fi permettra de connecter l’appareil à votre smartphone pour le transfert de fichier. Le Bluetooth est également présent, il permettra de se servir du smartphone comme télécommande pour lancer une vidéo ou une photo à distance.

Le tout pourra se faire directement de puis l’application pour smartphone « Camera Connect » disponible sur iOS ou Androïd.

Prix et Disponibilité.

L’appareil Canon EOS R100 est pour le moment disponible en précommande depuis le site de Canon France. Il est proposé au prix de 699,99 € et est fourni avec un objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM.