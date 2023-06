Acer Swift Edge 16, un notebook doté de Wi-Fi 7.

Avec annonce l’arrivée de son Acer Swift Edge 16, un notebook qui intègre les processeurs AMD Ryzen de la série 7040 et jusqu’aux cartes graphiques AMD Radeon TM 780M.

Acer revient sur le devant de la scène du marché des ordinateurs portables et annonce l’arrivée d’un nouvel ordinateur portable destiné aux utilisateurs nomades professionnels.

Acer Swift Edge 16, un notebook à base de CPU AMD Ryzen.

Pour ce nouveau venu, le choix d’Acer s’est porté pour la gamme du fabricant de puces AMD et sa gamme AMD Ryzen de la série 7040. Pour ce qui est de la mémoire, ce nouvel ordinateur portable est également doté de 32 Go de RAM LPDDR5 et de 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4. Pour ce qui est de l’écran, on trouve ici un écran d’une taille de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On trouve aussi sur un écran OLED 3.2K.

Pour la partie graphisme, en plus d’une carte graphique AMD Radeon TM 780M, l’ordinateur portable exploite l’AMD Ryzen AI pour un meilleur traitement des données.

A relire : Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P), un PC portable plus écolo ? Le fabricant Acer nous a dévoilé son Acer Aspire Vero 15, un nouvel ordinateur portable au design plus respectueux de l’environnement et des fonctionnalités performantes dont ont besoin les utilisateurs.

Connectivité en Wi-Fi 7.

Si la norme n’est pas encore vraiment ratifiée par la WiFi Alliance, l’Acer Swift Edge 16 embarque déjà du Wi-fi 7 pour offrir une connectivité au top en matière de technologie sans fil (des vitesses allant jusqu’à 5,8 Gbps). Le Bluetooth 5.3 est également présent.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve deux ports USB Type-A, deux ports USB 4 Type-C PD 65 W avec charge rapide et capacités d’affichage, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte Micro SD.

Le tout est accompagné de Windows 11 qui pourra être déverrouillé via un lecteur d’empreintes digitales compatible avec Windows Hello pour permettre une authentification biométrique. Le tout tient dans un châssis en alliage de magnésium pour une épaisseur de 12,95 mm et un poids de 1,23 kg.

Prix et Disponibilité.

Le Swift Edge 16 (SFE16-43) sera disponible au mois de septembre, à partir de 1499€.