TENWAYS AGO Performance : ce nouveau vélo électrique Bosch annonce 120 km d’autonomie

Le marché du vélo électrique urbain continue de se densifier. Avec le TENWAYS AGO Performance, TENWAYS enrichit sa gamme avec un modèle conçu autour de l’écosystème Bosch. Ce nouveau VAE vise les trajets quotidiens comme les longues sorties grâce à une autonomie annoncée jusqu’à 120 km, un moteur central coupleux et une transmission à faible entretien.

Le constructeur poursuit ainsi sa stratégie d’élargissement de catalogue avec un vélo plus premium que les modèles d’entrée de gamme, tout en conservant un positionnement tarifaire mesuré face à plusieurs concurrents équipés Bosch.

TENWAYS AGO Performance : un vélo électrique pensé pour la polyvalence

Le TENWAYS AGO Performance adopte une approche polyvalente. Son cadre aluminium ouvert facilite l’enjambement, tandis que ses roues de 29 pouces privilégient la stabilité et le rendement sur route.

A relire : TENWAYS AGO Compact Performance : un vélo électrique compact Bosch puissant et connecté pour la ville L’AGO Compact Performance de TENWAYS marque une évolution notable dans la catégorie des vélos électriques urbains compacts. Ce modèle associe un format réduit à un système Bosch performant, avec une autonomie annoncée…

Le vélo cible clairement les utilisateurs qui recherchent un unique modèle capable d’assurer les déplacements domicile-travail, les courses du quotidien et les balades du week-end. Le porte-bagages arrière compatible MIK HD renforce cette logique utilitaire.

Moteur Bosch Performance Line : jusqu’à 75 Nm de couple

Le cœur technique du TENWAYS AGO Performance repose sur le moteur central Bosch Performance Line. Celui-ci délivre jusqu’à 75 Nm de couple, avec une puissance maximale annoncée à 600 W en montée selon la marque.

Dans l’usage, ce type de motorisation est particulièrement apprécié pour son assistance progressive, plus naturelle qu’un moteur roue arrière sur les démarrages ou les côtes. La vitesse maximale reste conforme à la réglementation européenne avec une assistance coupée à 25 km/h.

Batterie 540 Wh et autonomie jusqu’à 120 km

Le TENWAYS AGO Performance embarque une batterie Bosch PowerTube de 540 Wh intégrée au cadre. Cette solution permet de conserver une ligne visuellement épurée tout en protégeant l’accumulateur.

TENWAYS annonce jusqu’à 120 km d’autonomie dans des conditions optimales. En pratique, l’endurance réelle dépendra du niveau d’assistance choisi, du relief, du vent, du poids transporté ou encore de la température extérieure.

Pour un usage urbain mixte, cette capacité devrait permettre plusieurs jours de trajets avant recharge pour de nombreux cyclistes.

Transmission Enviolo et courroie Gates : moins d’entretien

L’un des arguments majeurs du TENWAYS AGO Performance concerne sa transmission. Le vélo combine un moyeu à variation continue Enviolo avec une courroie carbone Gates CDX.

Concrètement, cette configuration remplace la chaîne classique. Elle limite les besoins de lubrification, réduit les salissures et améliore la discrétion sonore. Le changement de rapport se veut aussi plus progressif qu’avec une cassette traditionnelle.

C’est un choix pertinent pour les utilisateurs urbains qui veulent limiter l’entretien courant.

Confort de conduite : fourche suspendue et composants reconnus

TENWAYS mise également sur le confort. Le vélo reçoit une fourche avant suspendue avec blocage, utile pour absorber les irrégularités sur pavés, routes dégradées ou chemins roulants.

La selle signée Selle Royal vise un usage prolongé, tandis que les freins à disque hydrauliques Shimano doivent assurer un freinage constant par temps sec comme humide.

Avec un poids net annoncé de 26,95 kg, le vélo reste dans la moyenne de sa catégorie pour un VAE équipé d’un moteur central et d’une grosse batterie.

Écran Bosch Kiox 300 et Smart System connecté

Le TENWAYS AGO Performance intègre l’écran Bosch Kiox 300 accompagné de la commande LED Remote. Cet ensemble permet d’afficher vitesse, autonomie restante, mode d’assistance et autres données de conduite.

Le Smart System de Bosch ouvre également la porte aux fonctions connectées de l’écosystème de la marque, notamment via application mobile selon les services activés.

Prix : TENWAYS frappe à 3 299 €

Affiché à 3 299 €, le TENWAYS AGO Performance se positionne sur un segment intermédiaire-premium. Ce tarif apparaît compétitif au regard de la fiche technique : moteur Bosch, batterie intégrée, transmission Enviolo, courroie Gates et freinage hydraulique.

Une remise de lancement de 200 € est également annoncée durant les deux premières semaines de commercialisation.

Ce qu’il faut retenir

Le TENWAYS AGO Performance est un vélo électrique urbain polyvalent misant sur l’écosystème Bosch.

Il propose jusqu’à 120 km d’autonomie grâce à sa batterie 540 Wh.

Sa transmission Enviolo avec courroie Gates réduit fortement l’entretien.

À 3 299 €, il vise les utilisateurs recherchant un VAE complet pour le quotidien comme les longues sorties.

Positionnement sur le marché

Le TENWAYS AGO Performance se place sur le segment des VAE urbains premium accessibles. Il affronte des modèles de marques comme Moustache Bikes, Cube ou Gazelle.

Son public cible : navetteurs réguliers, cyclistes urbains exigeants et utilisateurs souhaitant un vélo unique, confortable et peu contraignant à entretenir.

FAQ : TENWAYS AGO Performance

Quelle est l’autonomie du TENWAYS AGO Performance ?

TENWAYS annonce jusqu’à 120 km selon les conditions d’utilisation. En usage réel, elle varie selon le mode d’assistance et le relief.

Quel moteur équipe ce vélo électrique ?

Le modèle reçoit un moteur central Bosch Performance Line développant jusqu’à 75 Nm de couple.

Quel est le prix du TENWAYS AGO Performance ?

Le tarif public conseillé est de 3 299 €, avec une remise temporaire de lancement de 200 €.

Ce vélo demande-t-il beaucoup d’entretien ?

Non. Grâce à la courroie Gates et au moyeu Enviolo, l’entretien courant est réduit par rapport à une transmission chaîne classique.

Peut-on transporter des affaires au quotidien ?

Oui. Le porte-bagages arrière accepte jusqu’à 27 kg de charge.

Récapitulatif technique

Moteur : Bosch Performance Line

Couple : 75 Nm

Batterie : Bosch PowerTube 540 Wh

Autonomie : jusqu’à 120 km

Transmission : Enviolo + courroie Gates CDX

Freins : hydrauliques Shimano

Roues : 29 pouces

Poids : 26,95 kg

Charge totale autorisée : 145 kg

Prix : 3 299 €

En résumé

Le TENWAYS AGO Performance mise sur une recette rassurante : moteur Bosch, batterie intégrée, transmission sans chaîne et bon niveau d’équipement. Son tarif reste contenu pour cette catégorie. Il pourrait séduire ceux qui veulent un vélo électrique fiable, confortable et pensé pour durer.

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