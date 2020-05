Test : Hello Sunrise, l’analyseur connecté de sommeil.

Dans le cadre de ce test, nous allons vous présenter un outil technologique proposé par Hello Sunrise permettant de détecter les troubles du sommeil. En effet, il s’agit d’un petit appareil qui va analyser les cycles du sommeil de son utilisateur, compiler les données afin d’en déduire les différentes perturbations éventuelles pendant la nuit.



Préambule.

Hello Sunrise est une startup belge qui a développé un produit qui se fait de plus en plus connaitre comme étant un analyseur de sommeil efficace et qui permet de détecter toute une série de troubles du sommeil, dans le confort de son lit. L’outil est très petit, à peine 3 gramme et il se place sur le menton. Dès qu’il est activé, il commence son analyse. Un rapport complet est ensuite généré après la phase d’analyse.

Présentation – Description.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Capteur à usage unique

Manuel d’installation et d’utilisation

Bande collante pour barbus

QR code pour l’activation