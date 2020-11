Test : Asus ROG Zephyrus G14, le PC de gamer !

Asus et plus spécialement sa branche gaming, Republic of Gamer, est une des marques si pas la marque la plus suivie de la communauté des utilisateurs avancés. Alors, quand celle-ci décide de nous sortir et plus spécifiquement en cette période de rentrée et de confinement, un ordinateur portable aux caractéristiques des plus folles, une question nous vient à l’esprit, passons-nous à la caisse ?



Préambule.

Asus, marque taïwanaise spécialisée dans l’informatique depuis des décennies, leader dans le cœur des gamers pour ce qui est des composants et périphériques, n’est plus à présenter.

Présente dans le secteur des composants tels que les cartes mères, cartes graphiques, claviers, souris, casques et dans les ordinateurs de bureaux et portables, Asus ne cesse de vouloir être premier dans tous les segments, des fois à tort, des fois à raison.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur (version testée) :

Diagonale d’écran 14 pouces Définition d’écran 1920 x 1080 @ 120HZ Dimensions (largeur, longueur, épaisseur) 324 x 220 x 17.9 mm Poids 1.6 kg Processeur AMD Ryzen 9 4900HS RAM 16 Go Carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Mémoire vidéo 6 Go Stockage SSD 512 Go Système d’exploitation Windows Dalle IPS Brillance dalle Mate Ecran tactile Non Hybride Non Connectique 2 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI, 1 x Sortie casque, 1 x Entrée micro Refroidissement Ventilateur

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Zephyrus G14

Le bloc d’alimentation secteur

Le mode d’emploi et des autocollants