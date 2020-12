Test : Casque sans fil Jabra Elite 45h, surprenant.

Trouver un bon casque sans fil peut s’avérer difficile tant le marché compte de candidats. Une très grosse majorité des marques audio propose un ou plusieurs produits dans sa gamme. En fonction de vos goûts, du style, de la taille, du budget ou du type de casque intra-auriculaire, supra-aural ou encore circum-aural, le consommateur a de quoi s’y perdre. Pour celles et ceux qui cherchent un produit endurant et pas cher, le modèle Jabra 45h du constructeur Danois pourrait représenter le parfait compagnon.



Préambule.

Sennheiser, Bose, ou encore Sony, sont les marques de casques les plus connues du public. Il en existe pourtant de nombreuses autres qui ont très fortement influencé le secteur audio. Saviez-vous que Jabra est à l’origine de plusieurs premières mondiales, comme par exemple le premier casque Bluetooth au monde, ainsi que de multiples technologies d’atténuation d’écho et de bruit. Il faut dire qu’en 150 ans d’expérience en technologies audio pour les consommateurs, professionnels et le médical, un travail a été fait.

La marque reconnue mondialement pour son expertise saura-t’elle trouver les bons arguments pour ce modèle 45h face à la horde d’adversaires dans cette gamme de prix ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur :

Issu de la série “Elite”, dont la vocation est d’offrir de bonnes performances en écoute musicale mais aussi en appel, les choix du constructeur semblent cohérents en matière de technologies déployées et parfois de sacrifices comme l’ANC et la prise casque qui sont tous deux absents sur le Jabra Elite 45h.

Type d’écouteurs Supra auriculaires Taille du haut-parleur Ø40 mm Matériau de surface des coussinets d’oreille Cuir polyuréthane Matériau du rembourrage des coussinets d’oreille Mousse à mémoire de forme Bande passante haut-parleur en mode musique 20 Hz à 20 kHz Bande passante haut-parleur en mode voix 100 Hz à 8 000 Hz Type de microphone 2 x MEMS Bande passante du microphone 100 Hz à 10 kHz Autonomie en mode musique jusqu’à 50 heures Mode veille oui (avec désactivation automatique après 24h) Recharge rapide Jusqu’à 10 heures après seulement 15 minutes de recharge Poids 160 g Matériaux utilisés (extérieur) Similicuir (PU), PC/ABS, PA Grillamid, ABS, aluminium et caoutchouc anodisé en silicone avec huile anti-adhérent Prise de recharge USB-C (30 cm USB Vers USB-C) Garantie Garantie de 2 ans contre la pluie et la poussière Certifications Bluetooth 5.0, CE, FCC, ISED, EAC, RCM, RoHS, Proposition 65 et REACH Appareils connectés Jusqu’à 8 Multiconnection Possibilité de connecter simultanément 2 appareils Dimensions de l’unité principale (L x l x H) 186 x 157 x 60,5 mm

https://www.planet-sansfil.com/wp-content/uploads/2020/11/1-Unboxing-jabra45h.mp4

Contenu de la boîte :

La boîte contient les éléments suivants :

Notice de sécurité succinte

mini câble USB vers USB Type C pour le recharger et mettre à jour le firmware

Housse de transport en néoprène

Casque Élite 45h en version firmware 2.3.9(1033)